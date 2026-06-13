Australia y Turquía se enfrentan por la primera jornada del Grupo C de la Copa del Mundo. La información de cómo ver el partido en diferentes países.

Australia y Turquía se enfrentan en el primer partido de este Mundial 2026 en el que en algunos países comenzará de madrugada. En el caso de México, el juego entre estas dos selecciones empieza a las 22:00hs y se lleva a cabo en el Estadio BC Place de Vancouver.

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Turquía es el equipo favorito a llevarse el triunfo en este partido por el Grupo D, pero Australia busca dar la sorpresa. Estados Unidos goleó por 4-1 a Paraguay el viernes y este encuentro completa los dos juegos de la zona correspondientes a la primera jornada.

Por dónde ver el partido

El partido entre Australia y Turquía de este sábado no podrá verse en televisión abierta en México. La única opción para observar el partido en el país es a través de la plataforma de ViX Premium con el Plan Mundial.

México : ViX Premium

: ViX Premium Centroamérica : TigoSports y Fox Sports

: TigoSports y Fox Sports Sudamérica : DSports y Paramount+

: DSports y Paramount+ Argentina : DSports, Flow, TyC Sports, Paramount+

: DSports, Flow, TyC Sports, Paramount+ España : DAZN

: DAZN Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo, FuboTV

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La actualidad de ambos seleccionados

Australia clasificó al Mundial 2026 después de terminar 2° en el Grupo C de la tercera ronda de las Eliminatorias AFC (quedó por detrás de Japón). El conjunto oceánico viene de perder 1-0 con México y de empatar 1-1 con Suiza en los amistosos previos al inicio del torneo.

Por su parte, Turquía se ganó su lugar en la Copa del Mundo luego de vencer por 1-0 a Kosovo en la final de uno de los repechajes UEFA. El conjunto liderado por Arda Güler y Kenan Yildiz derrotó por 4-0 a Macedonia y por 2-1 a Venezuela en los amistosos previos.

En síntesis

Australia y Turquía juegan este sábado en el Estadio BC Place de Vancouver.

ViX Premium transmitirá en exclusiva este partido del Mundial 2026 para México.

Turquía clasificó al torneo tras vencer 1-0 a Kosovo en el repechaje UEFA, mientras que Australia por terminar 2° en el Grupo C de las Eliminatorias AFC.