Australia y Turquía se enfrentan en el primer partido de este Mundial 2026 en el que en algunos países comenzará de madrugada. En el caso de México, el juego entre estas dos selecciones empieza a las 22:00hs y se lleva a cabo en el Estadio BC Place de Vancouver.
Turquía es el equipo favorito a llevarse el triunfo en este partido por el Grupo D, pero Australia busca dar la sorpresa. Estados Unidos goleó por 4-1 a Paraguay el viernes y este encuentro completa los dos juegos de la zona correspondientes a la primera jornada.
Por dónde ver el partido
El partido entre Australia y Turquía de este sábado no podrá verse en televisión abierta en México. La única opción para observar el partido en el país es a través de la plataforma de ViX Premium con el Plan Mundial.
- México: ViX Premium
- Centroamérica: TigoSports y Fox Sports
- Sudamérica: DSports y Paramount+
- Argentina: DSports, Flow, TyC Sports, Paramount+
- España: DAZN
- Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo, FuboTV
La actualidad de ambos seleccionados
Australia clasificó al Mundial 2026 después de terminar 2° en el Grupo C de la tercera ronda de las Eliminatorias AFC (quedó por detrás de Japón). El conjunto oceánico viene de perder 1-0 con México y de empatar 1-1 con Suiza en los amistosos previos al inicio del torneo.
Partidos de hoy en el Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 13 de junio y dónde ver en México
Por su parte, Turquía se ganó su lugar en la Copa del Mundo luego de vencer por 1-0 a Kosovo en la final de uno de los repechajes UEFA. El conjunto liderado por Arda Güler y Kenan Yildiz derrotó por 4-0 a Macedonia y por 2-1 a Venezuela en los amistosos previos.
En síntesis
- Australia y Turquía juegan este sábado en el Estadio BC Place de Vancouver.
- ViX Premium transmitirá en exclusiva este partido del Mundial 2026 para México.
- Turquía clasificó al torneo tras vencer 1-0 a Kosovo en el repechaje UEFA, mientras que Australia por terminar 2° en el Grupo C de las Eliminatorias AFC.