¿Juega Christian Pulisic? Las alineaciones de Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026

La Selección de Estados Unidos hace su presentación en la Copa del Mundo 2026 este viernes desde las 19:00 hs (CDMX) ante Paraguay por la Jornada 1 del Grupo D en el Estadio Los Angeles de California.
‘The Stars and Stripes’ buscará comenzar con el pie derecho en su condición de anfitrión del Mundial, pero en frente tendrá a un duro seleccionado paraguayo que llega con altas expectativas al Mundial de la mano del entrenador argentino Gustavo Alfaro.
En ambos combinados hay jugadores de recorrido europeo y en el local la gran esperanza es Christian Pulisic, futbolista del AC Milan con pasado en otros grandes equipos del Viejo Continente como son Chelsea y Borussia Dortmund.
Christian Pulisices la gran figura de Estados Unidos (Getty Images)
La probable alineación de Estados Unidos
- Matt Freese
- Alex Freeman
- Miles Robinson
- Tim Ream
- Antonee Robinson
- Weston McKennie
- Tyler Adams
- Sergiño Dest
- Malik Tillman
- Christian Pulisic
- Folarin Balogun
La probable alineación de Paraguay
- Orlando Gill
- Juan José Cáceres
- Gustavo Gómez
- Omar Alderete
- Junior Alonso
- Diego Gómez
- Andrés Cubas
- Damián Bobadilla
- Julio Enciso
- Miguel Almirón
- Antonio Sanabria
Gustavo Alfaro va por la revancha
El actual seleccionador de Paraguay es el mismo que lideró a Ecuador al Mundial de Qatar 2022. De hecho, los ecuatorianos ganaron por 2-0 en el partido inaugural de la edición anterior, pero terminó quedando eliminado en fase de grupos tras empatar con Países Bajos y caer con Senegal. Ahora, Alfaro sueña con dejar ese mal sabor de boca en el pasado y alcanzar los 16avos con los Guaraníes.
En síntesis
- Estados Unidos vs. Paraguay juegan este viernes a las 19:00 horas en California.
- Christian Pulisic es la principal figura estadounidense para el debut en el Grupo D.
- Gustavo Alfaro dirige a Paraguay tras su ciclo con Ecuador en Qatar 2022.