¿Juega Christian Pulisic? Las alineaciones de Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026

El tercer anfitrión hace su debut este viernes en Los Angeles ante el combinado guaraní.

La Selección de Estados Unidos hace su presentación en la Copa del Mundo 2026 este viernes desde las 19:00 hs (CDMX) ante Paraguay por la Jornada 1 del Grupo D en el Estadio Los Angeles de California.

Publicidad

‘The Stars and Stripes’ buscará comenzar con el pie derecho en su condición de anfitrión del Mundial, pero en frente tendrá a un duro seleccionado paraguayo que llega con altas expectativas al Mundial de la mano del entrenador argentino Gustavo Alfaro.

En ambos combinados hay jugadores de recorrido europeo y en el local la gran esperanza es Christian Pulisic, futbolista del AC Milan con pasado en otros grandes equipos del Viejo Continente como son Chelsea y Borussia Dortmund.

Christian Pulisices la gran figura de Estados Unidos (Getty Images)

Publicidad

La probable alineación de Estados Unidos

Matt Freese

Alex Freeman

Miles Robinson

Tim Ream

Antonee Robinson

Weston McKennie

Tyler Adams

Sergiño Dest

Malik Tillman

Christian Pulisic

Folarin Balogun

La probable alineación de Paraguay

Orlando Gill

Juan José Cáceres

Gustavo Gómez

Omar Alderete

Junior Alonso

Diego Gómez

Andrés Cubas

Damián Bobadilla

Julio Enciso

Miguel Almirón

Antonio Sanabria

Gustavo Alfaro va por la revancha

El actual seleccionador de Paraguay es el mismo que lideró a Ecuador al Mundial de Qatar 2022. De hecho, los ecuatorianos ganaron por 2-0 en el partido inaugural de la edición anterior, pero terminó quedando eliminado en fase de grupos tras empatar con Países Bajos y caer con Senegal. Ahora, Alfaro sueña con dejar ese mal sabor de boca en el pasado y alcanzar los 16avos con los Guaraníes.

Publicidad

En síntesis