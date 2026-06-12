Este es el recorrido y los antecedentes del silbante designado para el juego, y la terna completa para el partido.

Estados Unidos y Paraguay se llevarán las luces de esta tarde-noche de viernes, cuando se enfrenten en Los Ángeles, en su debut en la fase de grupos del Mundial 2026. Norteamericanos y sudamericanos se batirán a duelo, en un cruce que puede ser determinante para definir los clasificados a la ronda eliminatoria del torneo de selecciones.

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En este partido ‘picante’ que tendrá los ojos de todo el planeta encima, el árbitro encargado de impartir justicia será el experimentado Danny Makkelie. El neerlandés llega a esta Copa del Mundo como uno de los jueces más experimentados del panel europeo. Además, cuenta con una historia reciente que vuelve su presencia más llamativa.

La trayectoria internacional de Danny Makkelie antes del Mundial 2026:

Danny Makkelie, al frente de Estados Unidos vs. Paraguay, aparece como el único juez neerlandés presente en esta Copa del Mundo, un dato que por sí solo marca el peso de su designación. Este torneo representa su tercer Mundial: ya estuvo en Rusia 2018 (como árbitro VAR) y en Qatar 2022 (como árbitro principal). Ya pasó por escenarios donde todo detalle queda bajo la lupa, con duelos mundialistas como España-Alemania y Argentina-Polonia.

Su currículum internacional en selecciones también incluye participación en la Eurocopa, máxima competición de países de UEFA, en las ediciones 2021 y 2024. En el plano de clubes, como árbitro principal llegó a dirigir semifinales de Champions League (Atlético Madrid-Arsenal en 2026). Además, fue árbitro VAR en una final de UCL (Liverpool-Tottenhan en 2019), otra credencial fuerte para entender por qué FIFA vuelve a confiar en él.

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Makkelie en el último Atlético Madrid-Arsenal [Foto: Getty]

Los antecedentes que explican la designación de Danny Makkelie al Mundial 2026:

El vínculo de Danny Desmond Makkelie con el silbato comenzó desde muy joven. Quiso ser árbitro desde niño y comenzó a pitar partidos a los 10 años en el SC Stadspolders, una señal de que su camino estaba marcado desde temprano. Debutó en la Eerste Divisie a los 22 años. Poco después, en 2009, con apenas 26 años se convirtió en el árbitro más joven en la historia de la Eredivisie, un salto que lo puso rápido en el radar del arbitraje neerlandés. Durante años combinó esa carrera con su trabajo en la policía de Rotterdam-Rijnmond.

Con el paso del tiempo, además, fue ajustando su manera de conducir los partidos: de un perfil más rígido pasó a una gestión más medida, menos automática con las tarjetas y más enfocada en leer el contexto del juego. Ese matiz también explica por qué se sostuvo en la élite. En 2023 dejó la policía para dedicarse tiempo completo a la KNVB, donde arbitra y también orienta a silbantes jóvenes y supervisa arbitraje amateur. A eso se suma otro rasgo que lo distingue: fue uno de los nombres pioneros del VAR en Países Bajos. Participó en el desarrollo y las pruebas de la herramienta y dirigió el primer partido neerlandés con esa tecnología.

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El golpe de Danny Makkelie en Qatar 2022 y su nuevo reto en el Mundial 2026:

Qatar 2022 le dejó una marca fuerte a Makkelie. Después de la fase de grupos ya no volvió a ser designado en el torneo, y el propio árbitro describió esa experiencia como un golpe mental. Para un juez acostumbrado a los grandes escenarios, quedarse fuera tan pronto fue un impacto serio. La secuela no quedó solo en lo deportivo. Makkelie reconoció que pidió apoyo adicional para volver a arbitrar cuanto antes, una reacción que en Países Bajos se leyó como parte de un proceso para recuperar sensaciones y volver a competir al máximo nivel.

Por este motivo, esta designación para Estados Unidos vs. Paraguay aparece en la cobertura neerlandesa como una especie de “revancha” cuatro años después. Su continuidad en el Mundial 2026 tampoco dependerá únicamente de cómo le vaya este viernes. También entra en juego el recorrido de Países Bajos, ya que la FIFA evita cualquier apariencia de conflicto de intereses en las rondas finales. El propio Makkelie admitió ese dilema entre apoyar a su selección y seguir avanzando en el torneo. De entrada, el cruce en Los Ángeles lo devuelve a un partido mundialista de peso.

La terna arbitral completa para Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026:

Árbitro principal: Danny Makkelie.

Danny Makkelie. Asistente 1: Hessel Steegstra.

Hessel Steegstra. Asistente 2: Jan de Vries.

Jan de Vries. Cuarto oficial: Yusuke Araki.

Yusuke Araki. VAR: Carlos Del Cerro Grande.

Carlos Del Cerro Grande. AVAR: Dennis Higler.

Dennis Higler. Asistente de reserva: Jun Mihara.

Jun Mihara. Soporte VAR: Khamis Al-Marri.

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Lo que debes saber de Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026:

Partido: Estados Unidos vs. Paraguay.

Estados Unidos vs. Paraguay. Fecha: viernes 12 de junio de 2026.

viernes 12 de junio de 2026. Horario en México: 19:00 horas.

19:00 horas. Estadio: SoFi Stadium, Los Ángeles.

SoFi Stadium, Los Ángeles. Competencia: Mundial 2026.

Mundial 2026. Etapa: Fase de grupos.

Fase de grupos. Zona: Grupo D.

Grupo D. Transmisión en México: Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5, Las Estrellas, TUDN, y ViX Premium.

En síntesis