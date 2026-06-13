En el marco de la Jornada 1 del Grupo C de la Copa del Mundo 2026, Haití y Escocia se enfrentan este sábado 13 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Gillette Stadium de la ciudad de Boston. Ambos conjuntos van por la victoria en su estreno mundialista.
Del lado del equipo a cargo de Sébastien Migné, viene de cerrar su preparación para el certamen internacional tras una derrota por 2-1 ante Perú hace apenas unos días, por lo que ahora intentarán cambiar esa cara y sacar un buen resultado en su estreno mundialista tras su última participación en 1974.
Los hombres dirigidos por Steve Clarke, por el contrario, vienen de ganar en su último encuentro de preparación. También ante un sudamericano, pero goleando 4-0 a Bolivia. Los europeos también se reencuentran con el torneo tras muchos años ya que no acudían desde 1998.
La alineación confirmada de Haití vs. Escocia
- Johny Placide
- Carlens Arcus
- Ricardo Adé
- Hannes Delcroix
- Martin Expérience
- Danley Jean Jacques
- Jean-Ricner Bellegarde
- Louicius Deedson
- Ruben Providence
- Frantzdy Pierrot
- Wilson Isidor
- DT: Sébastien Migné
La alineación confirmada de Escocia vs. Haití
- Angus Gunn
- Aaron Hickey
- Grant Hanley
- Jack Hendry
- Andrew Robertson
- Lewis Ferguson
- Scott McTominay
- John McGinn
- Ben Doak
- Lawrence Shankland
- Che Adams
- DT: Steve Clarke