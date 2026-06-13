Los Granaderos y la Tartan Army se enfrentan por la primera jornada del certamen mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

En el marco de la Jornada 1 del Grupo C de la Copa del Mundo 2026, Haití y Escocia se enfrentan este sábado 13 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Gillette Stadium de la ciudad de Boston. Ambos conjuntos van por la victoria en su estreno mundialista.

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Del lado del equipo a cargo de Sébastien Migné, viene de cerrar su preparación para el certamen internacional tras una derrota por 2-1 ante Perú hace apenas unos días, por lo que ahora intentarán cambiar esa cara y sacar un buen resultado en su estreno mundialista tras su última participación en 1974.

Los hombres dirigidos por Steve Clarke, por el contrario, vienen de ganar en su último encuentro de preparación. También ante un sudamericano, pero goleando 4-0 a Bolivia. Los europeos también se reencuentran con el torneo tras muchos años ya que no acudían desde 1998.

La alineación confirmada de Haití vs. Escocia

Johny Placide

Carlens Arcus

Ricardo Adé

Hannes Delcroix

Martin Expérience

Danley Jean Jacques

Jean-Ricner Bellegarde

Louicius Deedson

Ruben Providence

Frantzdy Pierrot

Wilson Isidor

DT: Sébastien Migné

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La alineación confirmada de Escocia vs. Haití