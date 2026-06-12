Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Bosnia por la Fase de Grupos del Mundial 2026: TV y streaming online

Tras el éxito del debut, este viernes continúa el Mundial 2026 con otro encuentro de primer nivel. Canadá, uno de los tres anfitriones junto a México y Estados Unidos, se enfrentará a Bosnia por la primera jornada del Grupo B desde las 13:00hs del Centro de México.

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La mala noticia es que, para todos aquellos que desean disfrutar de la transmisión del encuentro vía TV Abierta en México, no podrán contar con dicha opción y deberá recurrir a otras alternativas. La plataforma de streaming ViX Premium es la dueña de los derechos de este partido, siendo la única opción disponible en suelo mexicano.

Canadá y Bosnia forman parte del mencionado Grupo B junto a Qatar y Suiza, por lo que una victoria en el estreno es de vital importancia para ambos seleccionados si es que sueñan con avanzar a la próxima instancia y no comenzar a sufrir desde temprano con malos resultados.

Canadá clasificó al Mundial por su posición de organizador, por lo que no tuvo que disputar las Eliminatorias buscando la clasificación a la tan ansiada cita. Por su parte, Bosnia logró la épica y terminó eliminando a Italia en el repechaje a principios de año.

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¿Cómo ver el partido en México?

México : ViX Premium

: ViX Premium Centroamérica : Tigosports

: Tigosports Argentina : Dsports, TyC Sports, Flow

: Dsports, TyC Sports, Flow Sudamérica : DSports

: DSports España : DAZN

: DAZN Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV

En síntesis