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MUNDIAL 2026

Dónde ver EN VIVO Canadá vs. Bosnia por la Fase de Grupos del Mundial 2026: TV y streaming online

Repasa la información más destacada para no perderte un interesante encuentro.

Canadá y Bosnia son los encargados de abrir el segundo día mundialista.
© GETTY IMAGESCanadá y Bosnia son los encargados de abrir el segundo día mundialista.

Tras el éxito del debut, este viernes continúa el Mundial 2026 con otro encuentro de primer nivel. Canadá, uno de los tres anfitriones junto a México y Estados Unidos, se enfrentará a Bosnia por la primera jornada del Grupo B desde las 13:00hs del Centro de México.

La mala noticia es que, para todos aquellos que desean disfrutar de la transmisión del encuentro vía TV Abierta en México, no podrán contar con dicha opción y deberá recurrir a otras alternativas. La plataforma de streaming ViX Premium es la dueña de los derechos de este partido, siendo la única opción disponible en suelo mexicano.

Canadá y Bosnia forman parte del mencionado Grupo B junto a Qatar y Suiza, por lo que una victoria en el estreno es de vital importancia para ambos seleccionados si es que sueñan con avanzar a la próxima instancia y no comenzar a sufrir desde temprano con malos resultados.

Canadá clasificó al Mundial por su posición de organizador, por lo que no tuvo que disputar las Eliminatorias buscando la clasificación a la tan ansiada cita. Por su parte, Bosnia logró la épica y terminó eliminando a Italia en el repechaje a principios de año.

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¿Cómo ver el partido en México?

  • México: ViX Premium
  • Centroamérica: Tigosports
  • Argentina: Dsports, TyC Sports, Flow
  • Sudamérica: DSports
  • España: DAZN
  • Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV

En síntesis

  • Canadá y Bosnia se enfrentarán este viernes por la primera jornada del Grupo B.
  • El partido comenzará a las 13:00hs del Centro de México en el Mundial 2026.
  • ViX Premium transmitirá de forma exclusiva este encuentro por streaming en suelo mexicano.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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