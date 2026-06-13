Descubre todos los detalles sobre el llamativo recinto que será huésped del primer partido mundialista del día.

El Grupo B del Mundial 2026 tendrá su continuidad este sábado desde temprano: en el primer turno de la jornada futbolera, Qatar y Suiza completarán la fecha 1 de su zona. Tras la igualdad entre Canadá y Bosnia, los otros dos integrantes, ahora estos dos equipos buscarán imponerse y así escalar a lo más alto de la tabla de posiciones.

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El encuentro entre Qatar y Suiza se celebrará este sábado 13 de junio desde las 13.00 hora CDMX, y constituirá el debut de ambas selecciones en esta Copa del Mundo. Desafortunadamente para los fans en México, este juego no será transmitido por TV abierta: sólo se podrá seguir si estás suscripto al ‘Pase Mundial’ de ViX Premium.

El estadio de Qatar vs. Suiza por la fase de grupos del Mundial 2026:

El duelo entre asiáticos y europeos tendrá como sede un recinto que aún no se ha utilizado en el torneo: el Levi’s Stadium de Santa Clara será el anfitrión del partido. Se encuentra a sesenta kilómetros al sur de San Francisco, dentro de la región de “Silicon Valley”, popular por concentrar empresas, parques y universidades de primer nivel vinculados a la industria tech.

El Levi’s Stadium espera por Qatar y Suiza [Foto: Getty]

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El edificio que albergará el Qatar – Suiza tiene un estilo inspirado en la ingeniería de los puentes de San Francisco, con un ‘toque Silicon’ por ser un establecimiento funcional y tecnológico. Cuenta con mucha conectividad, pantallas gigantes y muchas zonas de experiencia digital para los aficionados que asistan a ver el partido de futbol.

Se trata de un estadio relativamente ‘joven’, ya que fue inaugurado hace doce años, en 2014, sustituyendo al histórico Candlestick Park. El Levi’s Stadium posee una capacidad de hasta 70 mil espectadores para este Mundial 2026, aunque para eventos más chicos suele reducirse. Tiene experiencia en este tipo de sucesos (recibió un Superbowl, por ejemplo).

Esta cancha es la casa de los San Francisco 49ers, que compiten en la NFL, y tiene buena fama entre los simpatizantes que han podido observar juegos en sus tribunas. Durante la Copa del Mundo se llamará “San Francisco Bay Area Stadium“, ya que FIFA no permite que se vea el nombre del sponsor de cada estadio por no tener los mismos auspiciantes. En este caso, el “Levi’s” será tapado por un cartel blanco.

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