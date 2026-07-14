El Mercedes-Benz Stadium será el anfitrión de un partido para los libros de historia en las semifinales del Mundial 2026, donde se enfrentarán dos selecciones históricas. En un ambiente espectacular se verán las cargas Argentina e Inglaterra, en un duelo cargado de todo tipo de matices futbolísticos pero sobre todo extrafutbolísticos.

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Tras haber podido ver en forma gratuita la primera semifinal de la Copa del Mundo, en México se alertaron ya que anterior juego de la ‘Albiceleste’ había sido solo pago. En la instancia anterior de este Mundial 2026, solo una plataforma de streaming con cargo adicional había tenido los derechos del encuentro de la Argentina de Lionel Messi.

Sin embargo, los aficionados futboleros residentes en México podrán tener tranquilidad para sintonizar los acontecimientos de la segunda semifinal del campeonato de la FIFA. Argentina vs. Inglaterra sí será transmitido por TV abierta en todo el país, tal como se confirmó en las últimas horas para la grilla de este día miércoles 15 de julio.

En base a lo oficializado en la agenda televisiva del Mundial 2026, el duelo entre Argentina e Inglaterra se podrá ver gratis por las señales de Azteca 7, Canal 5 y Las Estrellas. Además, en TV el encuentro de semifinales será transmitido por televisión también a través de la pantalla de TUDN, que consiguió los derechos de este compromiso.

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Por otra parte, tal como ocurrió con el cruce previo de la ‘Scaloneta’, Argentina vs. Inglaterra irá adicionalmente por el “Pase Mundial” de ViX Premium, que tiene los 104 juegos. En forma online, por último, la semi de la Copa del Mundo se podrá observar además en vivo y en directo por medio de la pantalla de Azteca Deportes Network.

El partido decisivo de este miércoles 15 de julio se llevará a cabo a partir de las 13.00 horas del Centro de México (16.00 hora Argentina), misma franja que la semifinal anterior. En este encuentro, que se celebrará en el Estadio Atlanta con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath, se definirá el segundo y último finalista del Mundial 2026.

El Mercedes-Benz Stadium, sede de Argentina vs. Inglaterra [Foto: Getty]