Los dos países sede que sumaron su primer triunfo lideran sus zonas y los fans ya especulan con lo que viene.

Mientras Canadá solo pudo conseguir un empate, México y Estados Unidos salieron victoriosos de su debut, dentro de lo que ha sido esta primera jornada de la fase de grupos. Los países vecinos dieron un paso importante en la búsqueda de la clasificación a la siguiente instancia del Mundial 2026, y sueñan con seguri de racha.

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En el caso del México, el ‘Tri’ venció por 2-0 a Sudáfrica en su primer partido en el Grupo A, disputado en el Estadio Azteca. Julián Quiñones y Raúl Jiménez convirtieron los goles del equipo de Javier Aguirre, donde se fue expulsado César Montes.

Por el lado de Estados Unidos, los ‘Stars and Stripes’ superaron por 4-1 a Paraguay en su estreno en el Grupo D, en el SoFi Stadium. Damián Bobadilla (e/c), Folarin Balogun (x2) y Giovanni Reyna marcaron en el conjunto de Mauricio Pochettino.

México y Estados Unidos ganaron y se ilusionan con avanzar [Foto: Getty]

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En este contexto, México y Estados Unidos sumaron tres unidades en el inicio del Mundial 2026, de modo que lideran el Grupo A y el Grupo D respectivamente. A la escuadra del ‘Vasco’ le queda enfrentar a Corea del Sur y República Checa, en tanto que a los de ‘Poch’ les falta medirse ante Australia y Turquía.

Ante el inmejorable arranque de ambos seleccionados en el torneo, sus fanáticos comenzaron a especular con una posible “revancha” entre ellos. Y hay una realidad: si ambos ganan sus grupos, solo podrán cruzarse en la final del Mundial 2026. El escenario podría cambiar solo si uno de los dos tropieza, en cuya opción podría enfrentarse en octavos, cuartos o semis.

El futuro de México y Estados Unidos según la Inteligencia Artificial:

Tras la victoria del ‘Tri’ y de los ‘Stars and Stripes’, la tecnología simuló lo que queda de sus respectivos grupos y tiene su propio veredicto. La IA predijo que los dos terminarán en el 1° puesto con 7 puntos: así, de sus dos encuentros restantes, ambos ganarían uno y empatarían uno. Si todo se da como lo indica la Inteligencia Artificial, únicamente habrá México-EEUU en la definición.

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