Mientras la mayor parte del mundo lo llama de una manera, EEUU le da su propio nombre al deporte. La razón.

De los tres anfitriones del Mundial 2026, hay uno en el que muchos ponen sus ojos por su poca tradición en el deporte. De los tres países sede, el menos ‘futbolero’ es Estados Unidos. El que acapara la mayor cantidad de partidos del torneo y el que más estadios posee, es casualmente también en el que con menos pasión suele vivirse esta disciplina.

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Cada vez que a Estados Unidos le toca disputar una competencia importante de selecciones, los aficionados latinoamericanos le marcan especial atención, para ver si ‘evolucionaron’. En ese sentido, los fanáticos suelen ‘burlarse’ de que le digan “Soccer” al futbol, contrariamente a lo que tiende a ocurrir en la mayoría de los países que lo juegan en el planeta.

Esa broma tiende a aparecer especialmente cuando los Stars and Stripes pierden, pero cuando ganan también por la sorpresa. Entonces, vale explicar el origen de esa denominación propia de EEUU, que tiende a generar confusiones. Esto, ya que no se trata de una decisión sino de algo que se fue imponiendo inevitablemente dado que tiene una raíz histórica.

Estados Unidos busca dar la nota para el mundo [Foto: Getty]

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Cuando popularmente se instaló el nombre “futbol” para el deporte que todos conocemos, en Estados Unidos ya le llamaban “football” a lo que hoy es el futbol americano. El nombre “football” proviene de “association football”, un término originado en Inglaterra, la cuna de esta disciplina, pero cuando llegó al país norteamericano, ya tenía otro significado.

Bajo tales circunstancias, en Estados Unidos adoptaron el concepto “soccer”, que era una jerga universitaria inglesa para llamar más callejeramente al futbol. Mientras en Inglaterra se usaba formalmente “football”, en Norteamérica tuvieron que utilizar “soccer”. Y así es como con el paso del tiempo quedó instalado ese nombre para definir al deporte más popular del mundo.

En su nueva participación en el Mundial 2026, Estados Unidos comenzó levantando la mano con una exhibición ante Paraguay. En su territorio y con el apoyo de sus aficionados, los ‘Stars and Stripes’ quieren empezar a demostrarle al mundo que están para mucho más. ¿Será esta la Copa que marque un antes y un después en su historia?