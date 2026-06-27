¿Cuándo y contra quién juega Colombia por los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026?

Los Cafeteros tienen todo listo para su próximo compromiso por el certamen internacional de Norteamérica.

En el marco de la Jornada 3 del Grupo K del Mundial 2026, Colombia y Portugal igualaron 0-0 en el Hard Rock Stadium de Miami. Con este resultado, los Cafeteros llegaron a las 7 unidades y se quedaron con el liderato de la zona, relegando a los Lusos al segundo puesto, con 6 puntos.

Publicidad

Tras un gran arranque en las primeras dos jornadas, donde vencieron 3-1 a Uzbekistán y 1-0 a RD Congo, el conjunto sudamericano selló su clasificación y jugaba con la ventaja de bastarle el empate ante los europeos luego de que no haya sumado puntaje ideal sus primeros dos partidos.

Ghana: el rival de Colombia en 16avos de Final del Mundial 2026

Respecto al rival, el panorama quedó definido por completo en la pizarra del torneo tras concluir las acciones de la jornada. Ghana será el oponente oficial en la llave de eliminación directa. El conjunto africano selló su pasaporte a los cruces decisivos y promete transformarse en una dura prueba para los dirigidos por Néstor Lorenzo.

El próximo compromiso de los Cafeteros por los 16avos de Final está programado para este viernes 3 de julio, a partir de las 18:30 horas (Ciudad de México). El escenario designado para este choque de alta tensión será el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas City.

Publicidad

Tras 15 días de competición, el código promocional permite a los nuevos usuarios optimizar su experiencia y acceder a herramientas de análisis avanzadas.

En síntesis