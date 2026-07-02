Los Three Lions tomaron una decisión clave pensando en su preparación para el duelo ante el Tri por una nueva fase del certamen internacional.

En el marco de los Octavos de Final del Mundial 2026, Inglaterra enfrentará a México, uno de los anfitriones del certamen internacional tras remontar el partido y vencer 2-1 a RD Congo. Ahora, el conjunto europeo buscará superar una nueva instancia.

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Para esto, los Three Lions quieren achicar cualquier margen de error y tomaron una estricta medida tras los hechos denunciado por Ecuador en la previa el juego contra el Tri en el Estadio Azteca el pasaso martes. La noticia fue informada por el periodista Javier Alarcón.

El comunicador mexicano publicó un posteo en ‘X’, ex Twitter, donde aseveró que el conjunto inglés se ha asegurado con las autoridades capitalinas que no puede haber acceso a pie de calle del hotel el que se van a hospedar. De esta manera evitará los ruidos molestos que impidieron dormir al cuadro sudamericano en la noche previa.

Inglaterra se ha asegurado con las autoridades capitalinas que no puede haber acceso a pie de calle del hotel el que se van a hospedar. — Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) July 3, 2026

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Cabe recordar que en las inmediaciones del hotel donde se hospedaba la Tri, varios autos se acercaron para molestar a la plantilla, incluso se acercaron aficionados de a pie con batucada y fuegos artificiales. El conjunto tricolor lanzó un comunicado repudiando estas acciones.

“Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas”, cerró su comunicado el día posterior en su comunicado que lanzó en redes sociales. Ahora, la federación inglesa tomó nota de estas cuestiones y buscará minimizar lo más que pueda cualquier tipo de inconveniente.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Cabe recordar que este compromisos entre mexicano e ingleses se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Azteca, mismo lugar donde el equipo comandado por Javier Aguirre eliminó al equipo de Sudamérica.

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En síntesis