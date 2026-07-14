¡La organización se pone generosa! El Mundial 2026 no solamente condecorará al campeón con el trofeo que todos quieren besar y con la gloria que todos quieren alcanzar. Además, la FIFA entregará importantes premios económicos a los ganadores de la competición de selecciones, que embolsarán un dinero considerable por ser los mejores.

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En primer lugar, vale destacar que la Casa Madre del futbol aumentó por ocho millones el galardón principal respecto a la edición anterior. El campeón recibirá ¡50 millones de dólares! por ganar la final del torneo. En la Copa del Mundo anterior, a la Selección Argentina le habían pagado 42 millones, y ahora el bono se eleva a una cifra récord.

A ese exorbitante monto que obsequia FIFA solo por imponerse en el juego decisivo, se le suman 1.5 millones de dólares que pagó por “gastos de preparación” al iniciar el Mundial 2026. De este modo, el equipo campeón de esta edición cerrará su participación con 51.5 millones de dólares, un número total realmente impactante.

Argentina recibió 42 millones por su título [Foto: Getty]

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Este no es el primer “gesto” de la FIFA hacia quienes compiten en sus torneos. El Mundial de Clubes pasado regaló 40 millones al ganador de la final más un dinero adicional por cada fase superada y por cada victoria. De ese modo, la organización busca incentivar aún más a los participantes, hoy a los que siguen en el Mundial 2026.

Ahora bien, para valorar la campaña de las selecciones que llegaron lejos en el Mundial 2026, no solo el campeón tendrá una inyección económica. El subcampeón ganará 33 millones de dólares, un monto pesado para ser un “premio consuelo”. Por otro lado, el que termine tercero en el Mundial 2026 recibirá 29 millones de dólares, y el que finalice cuarto, 27 millones de dólares.

No existe una suma específica que se lleve cada jugador del premio total, pues cada Federación decide como distribuye el dinero que FIFA le otorga. En algunos casos sí se ha hecho público. The Guardian reveló que si Inglaterra salía campeón, el plantel se repartiría 15 millones, el DT recibiría 3 millones, y el staff técnico 1 millón. Los otros 31 serían para gastos de la Federación.