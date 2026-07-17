El emblemático delantero de la 'Albiceleste' es el gran faltante en busca del bicampeonato del mundo.

Detrás del sueño de ser bicampeones del futbol de selecciones, Argentina no tendrá a su ancho de basto para la final: Ángel Di María. Aunque tiene a Lionel Messi como bandera y estandarte, su histórico compañero de ataque no dirá presente en la definición. Un hombre de finales que no estará en el esperado mano a mano ante España.

Publicidad

Hubo un tiempo donde en Argentina hablar de Ángel Di María era sinónimo de quedarse en las puertas de la victoria o incluso, en los peores casos, traer mala suerte. Pero él mismo se encargó de revertir su imagen haciendo goles en momentos clave, que fueron determinantes para volver a poner a la ‘Albiceleste’ en los primeros planos de nuevo.

Durante el exitoso proceso de Lionel Scaloni como DT del seleccionado, Ángel Di María convirtió en final de Copa América, Finalissima y final de Copa del Mundo. Sus anotaciones ante Brasil (2021), Italia (2022) y Francia (2023) ahora son parte de la historia grande de Argentina, y los padres lo contarán a los hijos, y los hijos a sus propios hijos.

Ángel Di María, el gran ausente en la final entre Argentina y España:

Pese a haber sido trascendental para los últimos títulos de la ‘Albiceleste’, Ángel Di María no será parte de la cita máxima ante España de este domingo por el Mundial 2026. Será todo un desafío para la ‘Scaloneta’ poder conseguir su primer título de la era contemporánea sin el ex PSG entre sus filas, con todo lo que supo significar en el grupo.

Publicidad

En esta oportunidad, la ausencia del ‘Fideo’ para la definición del Mundial 2026 tiene que ver con que no integra la lista de 26 convocados para esta Copa del Mundo. Mientras que el plantel de Argentina sí presenta otras variantes y alternativas con características diferentes, el extremo no está entre los futbolistas de la delegación.

La principal razón de la sorprendente falta de Di María surge de que el jugador tomó la decisión de retirarse de la Selección luego de ganar la final de la Copa América 2024. Aquel trofeo ganado por su país en Estados Unidos le puso cierre a una participación de casi veinte años del delantero vistiendo la camiseta celeste y blanca.

El emotivo momento del adiós de Di María [Foto: Getty]

Publicidad

La actualidad de Ángel Di María tras retirarse de la Selección Argentina:

Después de concluir su etapa en la Selección y tras finalizar su contrato con el Benfica de Portugal, el futbolista regresó a su club de origen en su país natal, Rosario Central. Allí debutó en Primera División y comenzó su carrera profesional, y hoy es el capitán y emblema de esa institución, donde ya pudo consagrarse campeón doméstico. ¿Podrá Argentina arreglárselas sin ‘Fideo’ ante España?