Conoce cómo está estipulado el espectáculo que se realizará en el descanso de los equipos.

Los aficionados futboleros se han acostumbrado a ver la fiesta inaugural y la fiesta de clausura de un Mundial. Sin embargo, será la primera vez que vean un “show de medio tiempo” en una final de Copa del Mundo, pues jamás se ha hecho en este tipo de torneo. Será la primera ocasión en que tenga lugar una celebración de estas características.

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Cuando los jugadores de Argentina y España, finalistas del Mundial 2026, se retiren a los vestidores para el entretiempo, comenzará una demostración artística inédita. Será un momento similar al que suele llevarse a cabo en el Super Bowl, intentando llevar ese exitoso estilo de representación al futbol y esperando una reacción positiva de su público.

Aunque al principio se mencionó que el show de medio tiempo en cuestión podía extenderse hasta media hora, lo cierto es que finalmente el espectáculo tendrá una duración de 11 minutos. En total, los equipos estarán fuera del campo 17 minutos, ya que de los seis minutos restantes se utilizarán tres para montar el escenario y otros tres para desmontarlo.

Durante esta producción musical, un grupo selecto de artistas de primer nivel previamente seleccionados tendrán su momento especial para cantar en el main-stage. Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel y PS22 Chorus son los invitados que confirmó FIFA para presentarse en el show de entretiempo de la final del Mundial 2026.

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En esta demostración, que apunta a captar una audiencia de miles de millones de espectadores, toda la producción estuvo a cargo de Chris Martin, el líder de la banda Coldplay. Aunque cada artista le pondrá su propio estilo al momento que le toque salir a escena, toda la coreografía y el montaje del show de medio tiempo está guionado y coordinado por él.

Shakira vuelve a escena en el mediotiempo de la final [Foto: Getty]

La intención inicial de FIFA era que este espectáculo fuese más extenso para poder apreciar más la celebración en sí. Sin embargo, la mala recepción de la afición en general hizo cambiar de opinión a las autoridades. Los fans consideraban que la final del Mundial 2026, de realizarse así, cambiaría la esencia de lo único importante: el partido de futbol.

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Bajo estas circunstancias, solo se ‘sobrepasará’ el reglamento por 2 minutos. La normativa oficial de las reglas del futbol establece que “los jugadores tienen derecho a una pausa no superior a 15 minutos”. En este último juego de la Copa del Mundo, el entretiempo durará 17 minutos para llegar a tiempo. Así, quizás luego deban realizar un breve precalentamiento.