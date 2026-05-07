La reconocida artista colombiana interpreta el nuevo himno mundialista junto a Burna Boy. El lanzamiento oficial es el 14 de mayo.

La Copa del Mundo 2026 de la FIFA se acerca y cada día que pasa se respira más y más la fiebre mundialista. El lanzamiento del álbum de estampas fue el primer gran paso y ahora Shakira hizo su aporte al lanzar un adelanto de la nueva canción oficial: ‘Dai Dai’.

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La reconocida artista colombiana interpretó una de las canciones más icónicas de la historia de los Mundiales en Sudáfrica 2010 (‘Waka Waka’) y ahora fue elegida nuevamente para la edición de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá junto al nigeriano Burna Boy.

¿Qué significa ‘Dai Dai’?

“Dai dai” es una expresión italiana muy común que se puede traducir a “vamos, vamos” o “venga, venga”. De hecho, en el fragmento publicado de la canción se refuerza esta idea con las frases “Dale, dale” y “let’s go” justo después de decir “Dai dai”.

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Cabe mencionar que el lanzamiento oficial de la canción completa será el 14 de mayo y se espera que allí aparezca Burna Boy. Además, el videoclip fue grabado en el Estadio Maracaná de Brasil.

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La letra del adelanto de ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial 2026

Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh

Knew from the day you were born

Here in this place, you belong

You’ve been this brave all along

What broke you once made you strong

Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go

Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go

Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go

Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go

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Traducción al español:

Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh

Supe desde el día en que naciste

Que aquí es donde perteneces

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que una vez te rompió te hizo fuerte

Dai, dai, vamos, dale, ale, vamos

Dai, dai, vamos, dale, ale, vamos

Dai, dai, vamos, dale, ale, vamos

Dai, dai, vamos, dale, ale, vamos