La Copa del Mundo 2026 de la FIFA se acerca y cada día que pasa se respira más y más la fiebre mundialista. El lanzamiento del álbum de estampas fue el primer gran paso y ahora Shakira hizo su aporte al lanzar un adelanto de la nueva canción oficial: ‘Dai Dai’.
La reconocida artista colombiana interpretó una de las canciones más icónicas de la historia de los Mundiales en Sudáfrica 2010 (‘Waka Waka’) y ahora fue elegida nuevamente para la edición de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá junto al nigeriano Burna Boy.
From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @FIFAWorldCup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! ⚽️🐺 @burnaboy pic.twitter.com/UcfpO0s7jN— Shakira (@shakira) May 7, 2026
¿Qué significa ‘Dai Dai’?
“Dai dai” es una expresión italiana muy común que se puede traducir a “vamos, vamos” o “venga, venga”. De hecho, en el fragmento publicado de la canción se refuerza esta idea con las frases “Dale, dale” y “let’s go” justo después de decir “Dai dai”.
Cabe mencionar que el lanzamiento oficial de la canción completa será el 14 de mayo y se espera que allí aparezca Burna Boy. Además, el videoclip fue grabado en el Estadio Maracaná de Brasil.
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La letra del adelanto de ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial 2026
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
Knew from the day you were born
Here in this place, you belong
You’ve been this brave all along
What broke you once made you strong
Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go
Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go
Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go
Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go
Traducción al español:
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
Supe desde el día en que naciste
Que aquí es donde perteneces
Has sido valiente todo este tiempo
Lo que una vez te rompió te hizo fuerte
Dai, dai, vamos, dale, ale, vamos
Dai, dai, vamos, dale, ale, vamos
Dai, dai, vamos, dale, ale, vamos
Dai, dai, vamos, dale, ale, vamos