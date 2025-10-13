El Mundial 2026 tendrá varias sorpresas y una de ellas ya se hizo realidad. Que lo disputen 48 países en vez de 32, le abrió las puertas a otros equipos a soñar con la posibilidad de clasificar a esta nueva edición que será diferente pero que promete mucho.

Cabo Verde hizo historia tras clasificarse al primer Mundial de toda su historia. El país africano ganó 3-0 de local ante Eswatini y selló su clasificación a la competición más importante del mundo a nivel selecciones tras dominar su grupo con 23 puntos sobre 30 disputados.

Al ser un seleccionado muy humilde con jugadores que dejaron la vida en el campo de juego para lograr estar en un Mundial, se trata de una plantilla con un valor muy bajo. De acuerdo al sitio especializado, Transfermarkt, Cabo Verde cuesta tan solo 27.200 euros.

Un poco de la historia de Cabo Verde

El 5 de julio de 1975 Cabo Verde logró su independencia después de estar durante cuatro siglos siendo una colonia de Portugal. Con apenas 524.877 habitantes y un territorio de 4.033 km², Cabo Verde es un país pequeño, pero con una identidad muy marcada y una historia que lo distingue en África.

A nivel futbolístico, los caboverdianos han sabido hacerse un nombre. Muchos jugadores se formaron y destacaron en ligas del extranjero, pero siempre vuelven a vestir la camiseta de su selección en las Eliminatorias, y ahora cumplieron el gran objetivo.