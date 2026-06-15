El arquero de Cabo Verde fue una de las grandes figuras en el sorpresivo 0-0 frente a España por el Mundial 2026. Sus atajadas dieron la vuelta al mundo y provocaron un impresionante crecimiento en sus redes sociales en cuestión de horas.

El futbol siempre entrega historias inesperadas y este lunes se vivió una de las mayores sorpresas en lo que va del Mundial 2026. Cuando la mayoría imaginaba una victoria cómoda de España frente a Cabo Verde, el seleccionado africano resistió durante los 90 minutos y consiguió un histórico empate 0-0 ante uno de los principales candidatos al título.

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El resultado sorprendió a propios y extraños, ya que España llegaba como amplio favorito en la previa. Sin embargo, Cabo Verde mostró personalidad, orden defensivo y una enorme entrega para sumar un punto que quedará grabado para siempre en la historia del país.

Gran parte de ese mérito tuvo nombre y apellido: Vozinha. El arquero y capitán del seleccionado africano fue la gran figura del encuentro gracias a varias intervenciones determinantes que evitaron la caída de su arco frente a los ataques constantes del conjunto europeo.

Vozinha atajando ante España (Getty Images)

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Lo más llamativo es que el guardameta tiene 40 años y, lejos de sentir el paso del tiempo, supo ser el MVP del partido ante una selección que está repleta de figuras. Y su nivel no fue lo único, sino que sus redes sociales estallaron luego del encuentro.

Los números que cambiaron la vida de Vozinha

Antes del inicio del encuentro frente a España, Vozinha contaba con cerca de 56 mil seguidores en Instagram. Sin embargo, durante la transmisión del partido, el periodista brasileño Casimiro fue el que impulsó que lo vayan a seguir a su cuenta de Instagram.

El efecto fue inmediato ya que después de una hora el portero africano está a punto de llegar a los 2 millones de seguidores. Al igual que el neozelandés, Tim Payne, se está convirtiendo en uno de los jugadores más reconocidos del momento.

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Actualmente, Vozinha milita en el Grupo Desportivo de Chaves, club que compite en las categorías de ascenso del fútbol portugués. De pasar prácticamente desapercibido para gran parte del público futbolero, el arquero de Cabo Verde se transformó en uno de los nombres más comentados del torneo.

En sintesis

El portero Vozinha sumó un millón de seguidores en Instagram tras empatar con España.

sumó un millón de seguidores en Instagram tras empatar con España. La selección de Cabo Verde logró un histórico empate 0-0 ante el conjunto español.

logró un histórico empate 0-0 ante el conjunto español. El experimentado arquero Vozinha tiene 40 años y juega en el Lusitânia de Lourosa.