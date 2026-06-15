Mientras la plantilla de la Selección de España vale más de mil millones, esto cuesta la de Cabo Verde

España y Cabo Verde se enfrentan por la Jornada 1 del Grupo H del Mundial 2026. En los papeles, La Roja es favorita a llevarse este partido por una ventaja abultada, un pronóstico que se explica en la amplia diferencia que existe entre una plantilla y otra.
Mientras que el seleccionado español está nutrido de futbolistas de Barcelona, Manchester City o Arsenal, entre otros; la mayoría de jugadores que integran la plantilla de Cabo Verde se desempeñan en clubes más modestos.
Esta desigualdad se evidencia todavía más a la hora de comparar los valores de las dos listas de convocados. Según el portal Transfermarkt, la plantilla de España tiene una cotización de 1.220.000.000 €, mientras que la de Cabo Verde apenas alcanza los 54.500.000 €.
Lamine Yamal y Pedri son los jugadores más caros de España (Getty Images)
Los 3 jugadores más caros de España
- Lamine Yamal (Barcelona) – Delantero | VALOR: 200 millones de euros
- Pedri (Barcelona) – Mediocampista | VALOR: 150 millones de euros
- Pau Cubarsí (Barcelona) – Defensa central | VALOR: 80 millones de euros
Los 3 jugadores más caros de Cabo Verde
- Logan Costa (Villarreal) – Defensa central | VALOR: 15 millones de euros
- Wagner Pina (Trabzonspor) – Lateral derecho | VALOR: 11 millones de euros
- Kevin Lenini (Krasnodar) – Mediocampista | VALOR: 5 millones de euros
Logan Costa, jugador más caro de Cabo Verde, en un partido de Villarreal (Getty Images)
En síntesis
- España y Cabo Verde se enfrentan en la Jornada 1 del Mundial 2026.
- 1.220.000.000 € es la cotización de España ante 54.500.000 € de Cabo Verde.
- Lamine Yamal es el jugador más valioso con 200 millones de euros.