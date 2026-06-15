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Mundial 2026

Mientras la plantilla de la Selección de España vale más de mil millones, esto cuesta la de Cabo Verde

Solamente el mediocampista español Dani Olmo ya es más caro que todo el equipo de los Tiburones Azules.

Existe una abismal diferencia de valores entre las plantillas de España y Cabo Verde
© Getty ImagesExiste una abismal diferencia de valores entre las plantillas de España y Cabo Verde

España y Cabo Verde se enfrentan por la Jornada 1 del Grupo H del Mundial 2026. En los papeles, La Roja es favorita a llevarse este partido por una ventaja abultada, un pronóstico que se explica en la amplia diferencia que existe entre una plantilla y otra.

Mientras que el seleccionado español está nutrido de futbolistas de Barcelona, Manchester City o Arsenal, entre otros; la mayoría de jugadores que integran la plantilla de Cabo Verde se desempeñan en clubes más modestos.

Esta desigualdad se evidencia todavía más a la hora de comparar los valores de las dos listas de convocados. Según el portal Transfermarkt, la plantilla de España tiene una cotización de 1.220.000.000 €, mientras que la de Cabo Verde apenas alcanza los 54.500.000 €.

Lamine Yamal y Pedri son los jugadores más caros de España (Getty Images)

Lamine Yamal y Pedri son los jugadores más caros de España (Getty Images)

Los 3 jugadores más caros de España

  • Lamine Yamal (Barcelona) – Delantero | VALOR: 200 millones de euros
  • Pedri (Barcelona) – Mediocampista | VALOR: 150 millones de euros
  • Pau Cubarsí (Barcelona) – Defensa central | VALOR: 80 millones de euros
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¿Por qué no juega Lamine Yamal en España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

Los 3 jugadores más caros de Cabo Verde

  • Logan Costa (Villarreal) – Defensa central | VALOR: 15 millones de euros
  • Wagner Pina (Trabzonspor) – Lateral derecho | VALOR: 11 millones de euros
  • Kevin Lenini (Krasnodar) – Mediocampista | VALOR: 5 millones de euros
Logan Costa, jugador más caro de Cabo Verde, en un partido de Villarreal (Getty Images)

Logan Costa, jugador más caro de Cabo Verde, en un partido de Villarreal (Getty Images)

En síntesis

  • España y Cabo Verde se enfrentan en la Jornada 1 del Mundial 2026.
  • 1.220.000.000 € es la cotización de España ante 54.500.000 € de Cabo Verde.
  • Lamine Yamal es el jugador más valioso con 200 millones de euros.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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