Mientras la plantilla de la Selección de España vale más de mil millones, esto cuesta la de Cabo Verde

Solamente el mediocampista español Dani Olmo ya es más caro que todo el equipo de los Tiburones Azules.

España y Cabo Verde se enfrentan por la Jornada 1 del Grupo H del Mundial 2026. En los papeles, La Roja es favorita a llevarse este partido por una ventaja abultada, un pronóstico que se explica en la amplia diferencia que existe entre una plantilla y otra.

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Mientras que el seleccionado español está nutrido de futbolistas de Barcelona, Manchester City o Arsenal, entre otros; la mayoría de jugadores que integran la plantilla de Cabo Verde se desempeñan en clubes más modestos.

Esta desigualdad se evidencia todavía más a la hora de comparar los valores de las dos listas de convocados. Según el portal Transfermarkt, la plantilla de España tiene una cotización de 1.220.000.000 €, mientras que la de Cabo Verde apenas alcanza los 54.500.000 €.

Lamine Yamal y Pedri son los jugadores más caros de España (Getty Images)

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Los 3 jugadores más caros de España

Lamine Yamal (Barcelona) – Delantero | VALOR: 200 millones de euros

(Barcelona) – Delantero | Pedri (Barcelona) – Mediocampista | VALOR: 150 millones de euros

(Barcelona) – Mediocampista | Pau Cubarsí (Barcelona) – Defensa central | VALOR: 80 millones de euros

Los 3 jugadores más caros de Cabo Verde

Logan Costa (Villarreal) – Defensa central | VALOR: 15 millones de euros

(Villarreal) – Defensa central | Wagner Pina (Trabzonspor) – Lateral derecho | VALOR: 11 millones de euros

(Trabzonspor) – Lateral derecho | Kevin Lenini (Krasnodar) – Mediocampista | VALOR: 5 millones de euros

Logan Costa, jugador más caro de Cabo Verde, en un partido de Villarreal (Getty Images)

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En síntesis