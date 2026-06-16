Entérate cómo formarán de arranque 'La Albiceleste' y 'Les Fennecs' para su estreno en la cita mundialista.

¡Plato fuerte en Kansas! El Arrowhead Stadium será el anfitrión de Argentina vs. Argelia, uno de los partidos más esperados por los aficionados en esta fase de grupos. Debuta el defensor de la corona en el Mundial 2026 y hay mucha expectativa. A continuación, las alineaciones que preparan ambos entrenadores para el juego.

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¿Juega Lionel Messi en Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

El astro albiceleste no se lo iba a perder y Lionel Messi será titular y el capitán de su equipo en su primer partido en esta Copa del Mundo. El “10” no llega en su mejor forma física al torneo, pero buscará con el correr de los juegos recuperar su ‘prime’. Esta tarde será de la partida ante Argelia, compartiendo la ofensiva con Almada y Martínez.

La alineación confirmada de Argentina para enfrentar a Argelia:

Emiliano Martínez.

Gonzalo Montiel.

Cristian Romero.

Lisandro Martínez.

Facundo Medina.

Enzo Fernández.

Rodrigo De Paul.

Alexis Mac Allister.

Thiago Almada.

Lionel Messi.

Lautaro Martínez.

DT: Lionel Scaloni.

Con Messi, Argentina se estrena en el Mundial 2026 [Foto: Getty]

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La alineación confirmada de Argelia para enfrentar a Argentina:

Luka Zidane.

Rayan Ait-Nouri.

Rafik Belghali.

Ramy Bensebaini.

Nabil Bentaleb.

Hicham Boudaoui.

Ibrahim Maza.

Riyad Mahrez.

Farès Chaïbi.

Anis Hadj Moussa.

DT: Vladimir Petkovic.

¿Cuándo y a qué hora juegan Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

El duelo entre la ‘Albiceleste’ y los ‘Zorros del Desierto’ tendrá lugar HOY martes 16 de junio, a partir de las 19.00 horas del Centro de México (22.00 hora Argentina). El enfrentamiento abrirá el Grupo J, con el primer encuentro de la jornada 1. Cuando termine este partido, se jugará el que completará la fecha entre Austria y Jordania.

¿Dónde y en qué estadio juegan Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

El Arrowhead Stadium será la sede del juego entre los equipos de Scaloni y Petkovic. Localizado en Kansas City, Estados Unidos, cuenta con una capacidad de hasta 69.045 espectadores, y se espera un lleno total de parte de ambos públicos. Será el primer compromiso que se dispute en este estadio en lo que va de esta Copa Mundial de la FIFA.

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¿Qué canal transmitirá Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

El estreno del seleccionado campeón del mundo se podrá seguir en México por televisión, en vivo y en directo a través de las pantallas de TUDN, Canal 5 y Azteca 7. Además, el partido se podrá sintonizar en forma online, vía streaming, por medio del “Pase Mundial” de ViX Premium, por Azteca Deportes Network y por Azteca Deportes App.