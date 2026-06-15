Los Tiburones Azules tendrán su estreno mundialista en la edición 2026 de Norteamérica ante España por la Jornada 1 del Grupo H.

Cabo Verde se estrena por primera vez en la historia en la Copa del Mundo. Este desconocido combinado se metió en el Mundial 2026 y hace su debut ante nada más y nada menos que España por el Grupo H. A continuación, datos e información relevante sobre este país isleño.

Publicidad

Geográficamente, Cabo Verde se encuentra en situado en el océano Atlántico, más concretamente en el archipiélago volcánico macaronésico de Cabo Verde, frente a las costas senegalesas, que consta de diez islas volcánicas. Las islas de Cabo Verde forman parte de la ecorregión de la Macaronesia, junto con las Azores, las Canarias, Madeira y las Islas Salvajes.

Ubicación de Cabo Verde en el mapa. [Foto: Captura de mapa]

Curazao es un estadio soberano desde 1975 pero estuvo deshabitado hasta el Siglo XV, cuando los exploradores portugueses descubrieron y colonizaron las islas, estableciendo así el primer asentamiento europeo en los trópicos. En 1951, Cabo Verde se incorporó como un departamento de ultramar de Portugal.

Publicidad

El idioma oficial es el portugués pero también se habla una lengua criolla, sosteniendo una cultura que es una mezcla de elementos europeos y africanos. Su bandera es mayoritariamente azul, que simboliza el Océano Atlántico, y las diez estrellas representan las diez islas que componen el archipiélago. En tanto, la franja blanca representa el pacifismo de los caboverdianos y la roja su duro trabajo.

Características y datos de Cabo Verde

Continente : África

: África Idiomas oficiales : portugués

: portugués Superficie : 4.033 km².

: 4.033 km². Población : 482.900 habitantes.

: 482.900 habitantes. Distribución por sexo : 49% mujeres y 51% hombres

: 49% mujeres y 51% hombres Promedio de edad : 30 años

: 30 años Religión principal : catolicismo

: catolicismo Moneda: Escudo caboverdiano

Posición de Cabo Verde en el ranking FIFA

Según la clasificación mundial masculina de la FIFA, Cabo Verde ocupa el puesto 67 con 1311,11 puntos. Su mejor clasificación histórica fue un impresionante puesto 27 en febrero de 2014.