La Furia Roja y los Tiburones Azules igualaron sin goles en el debut de ambos en el certamen internacional de Norteamérica.

En el marco de la Jornada 1 del Grupo H del Mundial 2026, España y Cabo Verde no se sacaron diferencias en el debut de ambos en el certamen internacional de Norteamérica. El conjunto africano le cerró todos los caminos a la Furia Roja y se quedaron con un histórico punto en su estreno absoluto en el torneo.

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Cuando todos daban favoritos a los europeos, incluso muchos sosteniendo una goleada por más de tres goles, los Tiburones Azules dieron una muestra de carácter y se plantaron ante una de las tres grandes candidatas a ganar la competencia.

It all ends level ⚖️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026

Este resultado abre totalmente el grupo ya que en los papeles, por la jerarquía y experiencia de los equipos, los tres equipos le ganarían a los isleños. Ahora, con esta sorpresa, los europeos quedan obligados a hacer un buen papel con los dos rivales que, a priori, tienen más pergaminos que los debutantes.

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Ahora los ojos de los dos conjuntos estarán posados en lo que pase en el partido con los otros dos equipos de la zona. Arabia Saudita y Uruguay también se enfrentan en esta jornada de lunes pero desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami.

La posiciones del Grupo H del Mundial 2026

Días y horarios de la Jornada 2 del Grupo H del Mundial 2026

Domingo 21 de junio

España vs. Arabia Saudita – 10:00 horas (CDMX)

Uruguay vs. Cabo Verde – 16:00 horas (CDMX)