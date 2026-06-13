El reconocido defensa ex Arsenal no aparece entre los once para el debut mundialista. El motivo de su ausencia.

¡El regreso de un histórico! Escocia vivirá un momento muy esperado este sábado en Boston, cuando debuten en el Mundial 2026. Este partido significará el primer juego para muchos aficionados escoceces en una Copa del Mundo, ya que no participaban desde hace veintiocho años. Haití será su primer rival en esta vuelta al prestigioso campeonato.

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En el regreso oficial a la cita mundialista, el estratega Steve Clarke dio a conocer los once que saldrán al campo de juego a dar comienzo a este nuevo capítulo para la nación. La gran novedad es que Kieran Tierney no será titular, siendo uno de los futbolistas que, en cuanto a nombre, más reconocimiento tiene entre los espectadores mundiales.

De cara al estreno de Escocia en este Mundial 2026, Kieran Tierney no llega lesionado ni con problemas físicos que le impidan ser de la partida. Se trata de una decisión técnica del entrenador, que se inclinó por otros futbolistas para conformar la defensa. El ex Arsenal ocupará un lugar entre las alternativas en el banco de los suplentes.

Kieran Tierney esperará su turno en el banquillo [Foto: Getty]

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La realidad es que no la tiene fácil Kieran Tierney comenzar los partidos en su selección: en su puesto juega Andy Robertson, que además es el capitán del equipo. La leyenda del Liverpool, que ya firmó un contrato con Tottenham para la próxima temporada, será el lateral izquierdo ante Haití en este estreno, relegando a su compañero.

Kieran Tierney actualmente juega en el Celtic, uno de los dos clubes más importantes del futbol de Escocia, y es un titular indiscutido y muy querido en su equipo. Si su competidor por el puesto fuese otro jugador, seguramente sería titular, pero al ser Robertson la tiene más complicada. De todos modos, será una ficha de recambio.

Con la suplencia de Kieran Tierney, esta es la alineación titular de Escocia para enfrentar a Haití, en el marco de la jornada 1 del Grupo C del Mundial 2026: Angus Gunn; Andrew Robertson, Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey; John McGinn, Lewis Ferguson, Scott McTominay; Ben Doak, Che Adams y Lawrence Shankland.