El defensa del 'Tri' vio la roja en el debut y recibirá un castigo que cambia los planes de Javier Aguirre.

La Selección Mexicana se estrenó con una sonrisa en el Estadio Azteca ante su gente: fue triunfo 2-0 sobre Sudáfrica, gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. En un partido de trámite lento, el ‘Tri’ golpeó en los momentos justos y se llevó tres puntos claves para empezar con el pie derecho en el Grupo A del Mundial 2026.

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Ahora bien, no todo ha sido color de rosas para la escuadra nacional. César Montes fue expulsado por una acción infantil, y será baja en México de cara a lo que viene en la Copa del Mundo. El defensa cometió una falta innecesaria de ‘último hombre’ cuando el juego estaba controlado, y vio la tarjeta roja de parte de Wilton Sampaio.

Bajo estas circunstancias, el zaguero central se perderá por lo menos el próximo partido ante Corea del Sur, por la segunda jornada del Grupo A. César Montes le causará un serio problema al cuerpo técnico, que tendrá que hacer malabares para reaermar la zaga. El futbolista fue luego recriminado por su desafortunada infracción sobre el final.

César Montes, de capitán en el debut a la roja del final [Foto: Getty]

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Ahora bien, vale aclarar aquí que FIFA no establece una sanción concreta para las jugadas de “roja directa”. El reglamento marca que cualquier roja es una fecha, y luego el Comité Disciplinario analiza la acción y decide si es meritorio o no de más jornadas. En este caso, César Montes deberá esperar unos días para saber si se le amplía el castigo.

En este sentido, lo más probable es que se sostenga la suspensión de un solo juego, ya que no fue una situación de acción brusca o que causase peligro de dañar al rival. De este modo, tras la expulsión con Sudáfrica, el defensa de México podría regresar para la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2029 ante Corea del Norte.

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026 tras ganar a Sudáfrica?

Sin César Montes, la Selección Mexicana jugará su siguiente partido en el Grupo A el próximo jueves 18 de junio, ante sus pares de Corea del Sur. El encuentro de la segunda fecha se llevará a cabo a partir de las 19.00 horas del Centro de México. Allí, Israel Reyes o Edson Álvarez podrían reemplazar al defensa central en la zaga.