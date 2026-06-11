El 'Tri' tendrá el privilegio de protagonizar un nuevo hito mundialista y aquí te contamos su historia.

Por ser uno de los países con más presencias, México se ha ganado el reconocimiento y el respeto en los Mundiales de futbol. Aunque no es uno de los equipos más laureados, el ‘Tri’ se ha hecho un nombre que hace que nadie quiera tenerlo como rival. Su paso por esta competencia lo coloca en un lugar privilegiado entre las selecciones nacionales.

Publicidad

¿Cuántos Mundiales ganó México en la historia?

A lo largo de su camino en la Copa Mundial de la FIFA, la Selección Mexicana no tiene títulos en este certamen. De hecho, nunca ha disputado la final de la cita mundialista, buscando aspirar al trofeo más importante de todos. En este Mundial 2026, donde serán locales y coparán todos los estadios, buscarán hacer historia y alcanzar el último partido por primera vez.

¿Cuál fue la mejor actuación de México en Mundiales?

De todas sus participaciones en Copas del Mundo, la escuadra tricolor lo más lejos que llegó fue cuartos de final. Por eso, habitualmente se habla del objetivo de “superar el quinto partido”. Sin embargo, en este Mundial 2026 se agregará una instancia más (dieciseisavos), por lo que la meta será de mínima pasar el “sexto partido”.

Los dos mejores torneos de la Selección Mexicana fueron en casa: México 1970 y México 1986, donde en ambas llegó hasta cuartos de final. En el resto de sus actuaciones, generalmente quedó eliminado en octavos de final, y en las demás en primera fase. Será todo un desafío escribir una página inédita en el campeonato de la FIFA.

Publicidad

México y un nuevo camino en la Copa del Mundo [Foto: Getty]

¿Cuál es el máximo goleador de México en Mundiales?

El liderato de goleo del ‘Tri’ en Copas del Mundo está compartido por Luis Hernández y Javier Hernández, con 4 goles cada uno (el primero en 7 juegos y el otro en 12 juegos). Por detrás, siguen la carrera Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez, con 3 anotaciones respectivamente (en 11 presentaciones y 19 encuentros en cada caso).

¿Quién es el jugador de México con más partidos jugados en Mundiales?

Rafael Márquez es el futbolista mexicano con más encuentros disputados en la Copa Mundial de la FIFA: lo hizo en 19 ocasiones. Casualmente, en este Mundial 2026 será el ayudante de campo de Javier Aguirre e integra el cuerpo técnico del combinado nacional. De la convocatoria de México para esta edición, Guillermo Ochoa es el que más la jugó, con 11 partidos.

Publicidad

¿Cómo le fue a México en cada Mundial en la historia?

Así se desarrolló cada participación de la Selección Mexicana desde su estreno en la competición más prestigiosa entre países: