¿Cuántos puntos necesita México para clasificar a la próxima fase del Mundial 2026?

El Tri se encuentra ante la oportunidad de lucirse ante su gente y soñar con una competencia exitosa.

La ilusión de la Selección Mexicana ya está en marcha. El Tri es uno de los organizadores del Mundial 2026 y tiene la posibilidad de lucirse ante su público con la misión de llegar lo más lejos posible en la competencia. Con un Grupo A que en los papeles previos luce como accesible, el combinado nacional espera avanzar sin sobresaltos a la próxima instancia.

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México busca avanzar a 16avos de final

México está en la misma zona con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. La Selección sabe que tiene la obligación de ganar en el debut y de mostrarse convincente, buscando terminar primero con puntaje ideal para tener un cuadro que le permita soñar con romper con la barrera del quinto partido que mantiene como deuda pendiente.

En ese sentido, no existe una cantidad exacta de unidades que se precisan para continuar con vida en la competencia, pero está claro que si los dirigidos por Javier Aguirre no realizan una buena presentación podrían despedirse más temprano de lo esperado sin pena ni gloria.

La Selección Mexicana busca llegar lejos en la Copa del Mundo. (GETTY IMAGES)

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La buena noticia, tanto para México como para el resto de integrantes de la competencia, es que los ocho mejores terceros de la Copa del Mundo avanzarán a los 16avos de final, donde el torneo ofrecerá una posibilidad más de continuar en ritmo para aquellos que no tuvieron la primera fase más soñada.

De todas maneras, la lógica indica que con un total de nueve puntos, México estará en los 16avos de final, y que siempre y cuando termine invicto con 7 unidades o incluso seis perdiendo un partido en el camino, también se espera que avance en la competencia. De cinco para abajo, las posibilidades de culminar segundo o tercero se maximizan, aunque sigue quedando lejos la eliminación directa.

En síntesis

La Selección Mexicana comparte el Grupo A del Mundial 2026 con tres rivales más.

comparte el Grupo A del Mundial 2026 con tres rivales más. México jugará la fase de grupos contra Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

jugará la fase de grupos contra Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. El entrenador Javier Aguirre busca avanzar de ronda y superar el famoso quinto partido.