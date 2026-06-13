Portero de España elogia a Guillermo Ochoa

El próximo lunes 15 de junio elconjunto de España hará su debut en la Copa del Mundo ante Cabo Verde, por lo que previo a este encuentro el portero de la escuadra roja, David Raya, estuvo en conferencia de prensa para hablar de lo que se viene, aunque también dejó unas palabras elogiando al arquero mexicano Guillermo Ochoa.

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David Raya elogia a Memo Ochoa

El guardameta que salió campeón de la Premier League con el Arsenal destacó la importancia de Memo como referente en el arco de la Selección Mexicana, por lo que apuntó a que es una gran oportunidad el hecho de que dispute su sexto Mundial y desde luego que recordó que ha tenido atajadas muy importantes en esta justa deportiva.

“Es un referente mundial en la portería con paradas míticas en los mundiales. Que haya podido estar en su sexto Mundial es increíble”, mencionó Raya. Hay que recordar que en el caso del cancerbero español, esta será su segunda oportunidad de estar en una Copa del Mundo, ya que tuvo la posibilidad de ir a Qatar 2022.

Memo, arquero mundial

En el caso de Memo es imposible que no se le reconozca a nivel mundial, ya que estando en Copa del Mundo es recordado por aquella atajada en Brasil que muy pocos pueden olvidar. El equipo de la Verdeamarela siendo una de las potencias en el futbol estaba en los ojos de todos y el mexicano hizo lo impensable por lo que es recordado.

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David Raya va por la titularidad

También esta será quizá la oportunidad que Raya espera, ya que la buena temporada que tuvo con los Gunners, de incluso llegar a la final de la Champions League lo pone ahora como el arquero titular, ya que en el llamado anterior quien tuvo la oportunidad de estar en el arco fue Unai Simón y ahora cambiarían en el arco.

En síntesis