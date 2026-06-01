Se terminó la espera y Javier Aguirre dio a conocer a los 26 representantes de la Selección Mexicana que estarán presentes en el Mundial 2026. El Vasco recortó a varios futbolistas y muchos de ellos son algunos que han tenido participación en los últimos años.

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Y una de las participaciones más destacadas en esta nómina sin dudas que es la del portero Guillermo Ochoa, quien fue convocado para su sexta Copa del Mundo, un récord que comparte solo con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Tras confirmarse su asistencia, el jugador publicó un sentido mensaje en redes sociales.

Así inició: “Hoy no pienso en los años. Pienso en el camino. En el niño que soñaba con vestir esta camiseta. En las personas que hicieron posible ese sueño. En cada entrenamiento, cada sacrificio, cada caída y cada vez que hubo que levantarse para seguir adelante“.

Hoy no pienso en los años. Pienso en el camino.



En el niño que soñaba con vestir esta camiseta.

En las personas que hicieron posible ese sueño.

En cada entrenamiento, cada sacrificio, cada caída y cada vez que hubo que levantarse para seguir adelante.



Porque detrás de una… pic.twitter.com/n0MYl3N2IN — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) June 1, 2026

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Y continuó: “Porque detrás de una convocatoria hay mucho más que una lista. Hay una vida entera de esfuerzo, de aprendizaje y de amor por estos colores. Hoy miro este momento con una enorme gratitud. Por todo lo vivido. Por todo lo que me ha dado el fútbol. Y por la oportunidad de seguir representando a México después de tantos años“.

Para cerrar, agregó: “Si algo me ha enseñado este camino, es que los sueños no se cumplen una sola vez. Hay que luchar por ellos todos los días. Y hoy, ese mismo niño sigue sintiendo la misma emoción al ponerse esta camiseta. Con el corazón lleno. Con orgullo. Con gratitud. Por México…Siempre“.

¿Cómo es el ciclo de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana?

En lo que respecta a su participación en el combinado nacional, el mismo disputó hasta el momento 153 compromisos con la selección mayor, 11 de ellos en una Copa del Mundo, totalizando más de 13.500 minutos disputados. Recibió 154 goles y mantuvo la valla invicta en 63 ocasiones.

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En síntesis