El habilidoso extremo del cuadro rojiblanco no está entre los titulares para hoy. El motivo de su ausencia.

Los cuartos de final del Mundial 2026 llegan a su fin, y le pondrá el broche el compromiso que se llevará a cabo este sábado entre Argentina y Suiza hoy en Kansas City. Un seleccionado histórico de la Copa del Mundo y un equipo que en las últimas ediciones ha dado la cara, chocan en los Playoffs en un juego donde solo uno pasará de ronda.

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En la previa del encuentro de esta noche, se confirmaron las formaciones que utilizarán ambos conjuntos para intentar llevarse la victoria en el imponente Arrowhead Stadium. La novedad es que Rubén Vargas no será titular en Suiza para salir a la cancha a medirse ante Argentina, mientras que los otros veintiuno son los iniciales esperados.

La sorpresa de los aficionados futboleros pasó no solo por tratarse de una de las joyas del cuadro rojiblanco, sino porque viene de ser el héroe de la clasificación ante Colombia. Allí, Rubén Vargas marcó el penal que le dio el boleto a Suiza a los cuartos de final. No obstante, no será de la partida para este duelo de carácter eliminatorio con Argentina.

Ni Manzambi ni Vargas están en el once inicial [Foto: Getty]

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En esta oportunidad, la ausencia del delantero entre los elegidos para arrancar el partido pasa por una decisión del cuerpo técnico por rendimiento. Aunque llega tras anotar ese penal clave, lo cierto es que en el tiempo reglamentario no viene dándole tantas soluciones al primer equipo de Suiza. Por ello, estará en el banco de suplentes hoy por el Mundial 2026.

De hecho, más allá de ser un nombre ya reconocido por los seguidores del futbol de selecciones, Rubén Vargas fue también suplente e ingresó como relevo el partido pasado. Disputó aproximadamente media hora en octavos de final, no pudo ser determinante en el resultado, y Murat Yakin optó por seguir usándolo de revulsivo más que de entrada.

En el transcurso de este Mundial 2026, Rubén Vargas jugó todos los partidos (3 como titular), aportando 2 goles y 1 asistencia. Fueron 79 minutos ante Qatar, 19′ ante Bosnia, 80′ ante Canadá, 71′ ante Argelia y 31′ ante Colombia. De este modo, la frescura ante Argentina esperará para hacer su ingreso en el complemento, de ser necesario.

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El presente de Rubén Vargas más allá de Suiza:

Actualmente, Rubén Vargas viste los colores del Sevilla de España, equipo con el que tiene contrato hasta mediados del 2029. El extremo izquierdo, valuado en 12 millones de euros según Transfermarkt, suma 5 goles y 7 asistencias en 36 juegos en su club. Su buen nivel allí lo sostuvo en la Selección de Suiza y lo llevó a ser citado al Mundial 2026. ¿Podrá entrar y hacer la diferencia ante Argentina?