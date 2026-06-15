Dónde ver EN VIVO Arabia Saudita vs. Uruguay por la Fase de Grupos del Mundial 2026: TV y streaming online

Arabia Saudita y Uruguay se enfrentan por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. Enterate qué canal transmite el partido, las opciones de streaming disponibles y cómo seguir en vivo uno de los encuentros más esperados de la jornada.

La primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 continúa este lunes con partidos más que interesantes y uno de los seleccionados que genera mayor expectativa es Uruguay, bicampeón del mundo y siempre candidato a dar pelea en los grandes torneos.

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Desde las 16:00 horas de la Ciudad de México, el conjunto sudamericano hará su estreno frente a Arabia Saudita con la misión de comenzar el certamen sumando tres puntos. Además, una victoria podría dejarlo como único líder de su grupo tras el empate sin goles entre España y Cabo Verde.

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El encuentro se disputará en el Miami Stadium, uno de los escenarios elegidos para albergar partidos de la Copa del Mundo. Se espera una gran presencia de aficionados uruguayos en las tribunas para acompañar a un equipo que llega con altas expectativas.

Por su historia y la calidad de su plantel, Uruguay aparece como favorito en la previa. Sin embargo, Arabia Saudita ya demostró en otras Copas del Mundo que puede complicar a cualquier rival y buscará dar el golpe en su debut, como en el 2022 ante Argentina.

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Dónde ver Arabia Saudita vs Uruguay por TV y streaming

Estados Unidos

Fox Sports 1

FOX One

fuboTV

Telemundo

Telemundo Deportes En Vivo

SiriusXM FC

Fútbol de Primera Radio

México

ViX México

España

DAZN Spain

DAZN Mundial

Movistar+

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Alemania

ZDF

SRF zwei

MagentaTV

Argentina

TyC Sports

TyC Sports Play

Telefe

mitelefe

Flow Sports

DIRECTV Sports

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

Brasil

SporTV

Globo

Globoplay

SBT

Zapping

N Sports

Claro TV+

Sky+

Vivo Play

CazéTV

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Colombia

Win Sports

Win Play

DIRECTV Sports

DGO

Disney+ Premium

Radio Nacional de Colombia

Paramount+

Uruguay

DIRECTV Sports

DGO

Disney+ Premium

Canal 5

Paramount+

Perú

DIRECTV Sports

DGO

Disney+ Premium

Paramount+

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Ecuador

DIRECTV Sports

DGO

Teleamazonas

Disney+ Premium

Paramount+

Bolivia

Red Uno

Unitel

Tigo Sports

Entel TV

Venezuela

DIRECTV Sports

DGO

Disney+ Premium

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Costa Rica

Teletica Canal 7

TDMAX

FOX+

El Salvador

Tigo Sports

FOX El Salvador

Nicaragua

Tigo Sports Nicaragua

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República Dominicana

Pio Deportes

Horarios de Arabia Saudita vs Uruguay en cada país

México (CDMX): 4:00 pm

Estados Unidos (ET): 6:00 pm

Estados Unidos (CT): 5:00 pm

Estados Unidos (MT): 4:00 pm

Estados Unidos (PT): 3:00 pm

España: 12:00 am del martes

Argentina: 7:00 pm

Brasil (Brasilia): 7:00 pm

Uruguay: 7:00 pm

Paraguay: 7:00 pm

Chile (Santiago): 6:00 pm

Bolivia: 6:00 pm

Venezuela: 6:00 pm

Ecuador: 5:00 pm

Perú: 5:00 pm

Colombia: 5:00 pm

Panamá: 5:00 pm

Puerto Rico: 6:00 pm

República Dominicana: 6:00 pm

Costa Rica: 4:00 pm

El Salvador: 4:00 pm

Guatemala: 4:00 pm

Honduras: 4:00 pm

Nicaragua: 4:00 pm

En sintesis

Uruguay y Arabia Saudita se enfrentan hoy lunes por la fase de grupos del Mundial.

se enfrentan hoy lunes por la fase de grupos del Mundial. El partido comenzará a las 16:00 horas en el tiempo del centro de México.

en el tiempo del centro de México. El encuentro mundialista se disputará en las instalaciones del Miami Stadium de Estados Unidos.