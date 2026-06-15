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MUNDIAL 2026

Dónde ver EN VIVO Arabia Saudita vs. Uruguay por la Fase de Grupos del Mundial 2026: TV y streaming online

Arabia Saudita y Uruguay se enfrentan por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. Enterate qué canal transmite el partido, las opciones de streaming disponibles y cómo seguir en vivo uno de los encuentros más esperados de la jornada.

Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026.
© ESPECIALUruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026.

La primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 continúa este lunes con partidos más que interesantes y uno de los seleccionados que genera mayor expectativa es Uruguay, bicampeón del mundo y siempre candidato a dar pelea en los grandes torneos.

Desde las 16:00 horas de la Ciudad de México, el conjunto sudamericano hará su estreno frente a Arabia Saudita con la misión de comenzar el certamen sumando tres puntos. Además, una victoria podría dejarlo como único líder de su grupo tras el empate sin goles entre España y Cabo Verde.

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El encuentro se disputará en el Miami Stadium, uno de los escenarios elegidos para albergar partidos de la Copa del Mundo. Se espera una gran presencia de aficionados uruguayos en las tribunas para acompañar a un equipo que llega con altas expectativas.

Por su historia y la calidad de su plantel, Uruguay aparece como favorito en la previa. Sin embargo, Arabia Saudita ya demostró en otras Copas del Mundo que puede complicar a cualquier rival y buscará dar el golpe en su debut, como en el 2022 ante Argentina.

Dónde ver Arabia Saudita vs Uruguay por TV y streaming

Estados Unidos

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  • Fox Sports 1
  • FOX One
  • fuboTV
  • Telemundo
  • Telemundo Deportes En Vivo
  • SiriusXM FC
  • Fútbol de Primera Radio

México

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España

  • DAZN Spain
  • DAZN Mundial
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Costa Rica

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  • TDMAX
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El Salvador

  • Tigo Sports
  • FOX El Salvador

Nicaragua

  • Tigo Sports Nicaragua

República Dominicana

  • Pio Deportes

Horarios de Arabia Saudita vs Uruguay en cada país

  • México (CDMX): 4:00 pm
  • Estados Unidos (ET): 6:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 5:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 4:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 3:00 pm
  • España: 12:00 am del martes
  • Argentina: 7:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 7:00 pm
  • Uruguay: 7:00 pm
  • Paraguay: 7:00 pm
  • Chile (Santiago): 6:00 pm
  • Bolivia: 6:00 pm
  • Venezuela: 6:00 pm
  • Ecuador: 5:00 pm
  • Perú: 5:00 pm
  • Colombia: 5:00 pm
  • Panamá: 5:00 pm
  • Puerto Rico: 6:00 pm
  • República Dominicana: 6:00 pm
  • Costa Rica: 4:00 pm
  • El Salvador: 4:00 pm
  • Guatemala: 4:00 pm
  • Honduras: 4:00 pm
  • Nicaragua: 4:00 pm

En sintesis

  • Uruguay y Arabia Saudita se enfrentan hoy lunes por la fase de grupos del Mundial.
  • El partido comenzará a las 16:00 horas en el tiempo del centro de México.
  • El encuentro mundialista se disputará en las instalaciones del Miami Stadium de Estados Unidos.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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