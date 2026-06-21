Los Diablos Rojos y los Guepardos Persas se enfrentan por una nueva jornada del certamen internacional en Norteamérica.

Por la Jornada 2 del Grupo G del Mundial 2026, Bélgica e Irán se miden este domingo 21 de junio desde las 10:00 horas (Ciudad de México) en el SoFi Stadium de Los Angeles. Ambos conjuntos buscarán su primera victoria en el certamen internacional tras debutar con empate.

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En el otro duelo de la zona, que será entre Nueva Zelanda y Egipto, se jugará luego más tarde. Por ese motivo, los dos conjuntos irán por las tres unidades para acomodarse en la zona y no especular con los que pase con el otro compromiso del grupo.

Con respecto a este juego de la jornada de sábado, el choque entre europeos y asiáticos no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

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Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Bélgica contra Irán únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

Dónde ver Bélgica vs. Irán por país

México: ViX Premium

ViX Premium Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Tigo Sports y FOX Argentina: DSports, Flow y Paramount+

DSports, Flow y Paramount+ Sudamérica: DSports y Paramount+

DSports y Paramount+ España: DAZN y Movistar+

DAZN y Movistar+ Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV

En síntesis

Bélgica vs. Irán jugarán el 21 de junio en el SoFi Stadium.

jugarán el 21 de junio en el SoFi Stadium. ViX Premium transmitirá en exclusiva este partido para el territorio mexicano.

transmitirá en exclusiva este partido para el territorio mexicano. DSports y Paramount+ emitirán este encuentro en Argentina y toda Sudamérica.