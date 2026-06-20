Siguen los partidos de fase de grupos y este sábado toca el turno de que Ecuador y Curazao disputen su segundo encuentro del Grupo E en el Mundial 2026. Ambos equipos vienen de caer en su primer partido, por lo que el resultado de este enfrentamiento será clave para ir viendo quiénes se podrán clasificar y quiénes regresan a casa.

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¿Cuándo y a qué hora se juega el Ecuador vs Curazao?

El enfrentamiento se llevará a cabo este sábado 20 de junio a las 18:00 horas del centro de México en el Estadio Kansas City. Desde luego que el horario cambia dependiendo desde qué país se sintonice, en el caso de Estados Unidos será a las 16:00 horas, a las 21:00 horas en Argentina, mientras que en España sería el 21 de junio a las 2:00 horas.

¿Dónde ver el Ecuador vs Curazao?

En México este enfrentamiento se transmitirá exclusivamente por ViX Premium, ya que es la plataforma de streaming que tiene todos los partidos del Mundial para este país. A través de la aplicación se puede seguir cada uno de los partidos, aunque sólo se tiee que estar suscrito a esta opción para poder seguirlo en vivo.

Por su parte en otros países se pueden ver en los siguientes: Centroamérica será de manera exclusiva en Tigo Sports; para Sudamérica (Chile, Perú, Uruguay y Venezuela) se puede seguir a través de DSports (DirecTV) y mediante la plataforma de streaming de DGO, también en Flow para Argentina, Teleamazonas en Ecuador, Gol Caracol TV en Colombia; en Paraguay en Trece, Unicanal, GEN y Popu TV. Hay opciones de streaming como DAZN, Disney+, Claro Video, Paramount+ y Caracol Play. n

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En España se puede ver a través de DAZN Spain y DAZN Mundial, en Movistar+ y en el canal de BarTV Mundial. Por último en Estados Unidos será transmitido por Telemundo y Universo en español, y en inglés por Fox Sports 1. En cuentas de streaming mediante Peacock, Fubo TV, DirecTV Stream y ViX, así como las plataformas de Telemundo y Fox Sports.

En síntesis