¿Por qué no juega Cole Palmer en Inglaterra vs. Argentina por el Mundial 2026?

Una de las grandes figuras que tiene el futbol inglés, no fue convocado al torneo por Thomas Tuchel tras una temporada complicada.

Inglaterra enfrenta a Argentina por la semifinal del Mundial 2026 sin una de sus grandes figuras de los últimos años: Cole Palmer. El futbolista del Chelsea no estará presente en el duelo porque no fue convocado por Thomas Tuchel para disputar la Copa del Mundo, una de las decisiones más sorprendentes dentro de la lista.

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El partido comienza desde las 13:00 hs de la CDMX para definir al segundo finalista del torneo. España ya está esperando a su rival tras vencer por 2-0 a Francia en la primera semifinal que se llevó a cabo este martes en el Dallas Stadium.

El entrenador alemán decidió dejar fuera al mediapunta pese a su importancia en temporadas anteriores y apostó por otros futbolistas para completar la plantilla inglesa. La ausencia de Palmer generó mucha repercusión, ya que era considerado uno de los jugadores con mayor talento ofensivo del país.

Su nivel futbolístico bajó, las lesiones lo complicaron y Tuchel eligió otras opciones

Uno de los principales motivos de la ausencia de Cole Palmer fue el bajón en su rendimiento durante la temporada previa al Mundial. El jugador no logró mantener la regularidad que había mostrado anteriormente y eso terminó influyendo en la decisión final de Thomas Tuchel.

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Además, algunos problemas físicos complicaron su continuidad y su mejor versión dentro del campo. Ante ese escenario, el técnico inglés-alemán decidió no convocarlo para el torneo.

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