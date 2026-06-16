Dónde ver EN VIVO Francia vs. Senegal por el Grupo I Mundial 2026: TV y streaming online

Francia y Senegal se enfrentan hoy por la Jornada 1 del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de New Jersey, con promesa de partido parejo e importante para el desarrollo del Grupo I.

La Fase de Grupos del Mundial 2026 continúa este martes 16 de junio de 2026 con el cruce entre Francia y Senegal. Les Bleus y Los Leones de Teranga se miden desde las 13:00 horas de México en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford.

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En territorio mexicano, la transmisión confirmada será a través de ViX México, la plataforma encargada de emitir este encuentro del Grupo I. En México, el partido podrá verse solamente por esa señal.

El partido, además, revive un antecedente imposible de pasar por alto: el histórico 1-0 de Senegal sobre Francia en el Mundial 2002, una de las grandes sorpresas de aquella Copa del Mundo. Ese antecedente le da un contexto especial al arranque de la zona.

Imagen del partido entre Francia y Senegal del Mundial 2002 (Getty Images)

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En la antesala, Francia llega tras vencer 3-1 a Irlanda del Norte en un amistoso, mientras que Senegal viene de empatar 0-0 con Arabia Saudita en su preparación. El conjunto europeo aparece como favorito en la previa, aunque enfrente tendrá a un rival que ya sabe cómo incomodarlo en una cita mundialista.

¿Quién señal transmite Francia vs. Senegal EN VIVO?

México : ViX Premium

: ViX Premium Argentina : DGO, DIRECTV Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina, Flow Sports, Paramount+

: DGO, DIRECTV Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina, Flow Sports, Paramount+ Chile : Chilevisión, DGO, DIRECTV Sports Chile, Disney+ Premium Chile, Paramount+

: Chilevisión, DGO, DIRECTV Sports Chile, Disney+ Premium Chile, Paramount+ Colombia : DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+, Radio Nacional de Colombia

: DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+, Radio Nacional de Colombia Ecuador : DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+, Teleamazonas

: DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+, Teleamazonas Perú : América Televisión, América TVGO, DGO, DIRECTV Sports Perú, Disney+ Premium Chile, Paramount+, TV 360

: América Televisión, América TVGO, DGO, DIRECTV Sports Perú, Disney+ Premium Chile, Paramount+, TV 360 Paraguay : GEN, Trece

: GEN, Trece España : DAZN Mundial, DAZN Spain, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1

: DAZN Mundial, DAZN Spain, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1 Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Fútbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Telemundo, Telemundo Deportes

Posibles alineaciones de Francia vs. Senegal en el Mundial 2026

Francia : Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé. Senegal: Diaw; Jakobs, Seck, Sarr, Diarra; Ndiaye, Camara, Diatta; Mané, Jackson y Ndiaye.