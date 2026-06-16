El bicampeó del mundo mide fuerzas contra Los Leones de Teranga en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Llegó el día del estreno de Francia en la Copa del Mundo 2026. Les Bleus son uno de los grandes candidatos a llevarse el trofeo y sus últimas actuaciones en Mundiales lo respaldan. ¿Su rival en el debut? La Senegal de Pape Thiaw.

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El seleccionado francés viene de consagrarse campeón en Rusia 2018 y fue subcampeón en Qatar 2022. Ahora, el combinado galo parece tener mejor plantilla que nunca con una ofensiva temible conformada por figuras como Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué o Rayan Cherki. Sin embargo, no todos caben en el once inicial.

Alineación confirmada de Francia

Mike Maignan

Jules Koundé

William Saliba

Dayot Upamecano

Theo Hernández

Aurélien Tchouaméni

Adrien Rabiot

Ousmane Dembélé

Michael Olise

Désiré Doué

Kylian Mbappé

Kylian Mbappe se perfila como titular en el debut de Francia (Getty Images)

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Alineación confirmada de Senegal

Edouard Mendy

Kreppin Diatta

Kalidou Koulibaly

Moussa Niakhate

El Hadji Malick Diouf

Idrissa Gana Gueye

Lamine Camara

Pape Gueye

Sadio Mané

Nico Jackson

Ismaila Sarr

A qué hora comienza Francia vs. Senegal

El partido entre Francia y Senegal por la Jornada 1 del Grupo I de la Copa del Mundo 2026 comenzará a las 13:00 hs (CDMX).

México : 13:00 hs (CDMX)

: 13:00 hs (CDMX) Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua : 13:00 hs

: 13:00 hs Colombia, Ecuador, Panamá, Perú : 14:00 hs

: 14:00 hs Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela : 15:00 hs

: 15:00 hs Argentina, Brasil, Uruguay: 16:00 hs