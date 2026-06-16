Llegó el día del estreno de Francia en la Copa del Mundo 2026. Les Bleus son uno de los grandes candidatos a llevarse el trofeo y sus últimas actuaciones en Mundiales lo respaldan. ¿Su rival en el debut? La Senegal de Pape Thiaw.
El seleccionado francés viene de consagrarse campeón en Rusia 2018 y fue subcampeón en Qatar 2022. Ahora, el combinado galo parece tener mejor plantilla que nunca con una ofensiva temible conformada por figuras como Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué o Rayan Cherki. Sin embargo, no todos caben en el once inicial.
Alineación confirmada de Francia
- Mike Maignan
- Jules Koundé
- William Saliba
- Dayot Upamecano
- Theo Hernández
- Aurélien Tchouaméni
- Adrien Rabiot
- Ousmane Dembélé
- Michael Olise
- Désiré Doué
- Kylian Mbappé
Kylian Mbappe se perfila como titular en el debut de Francia (Getty Images)
Alineación confirmada de Senegal
- Edouard Mendy
- Kreppin Diatta
- Kalidou Koulibaly
- Moussa Niakhate
- El Hadji Malick Diouf
- Idrissa Gana Gueye
- Lamine Camara
- Pape Gueye
- Sadio Mané
- Nico Jackson
- Ismaila Sarr
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A qué hora comienza Francia vs. Senegal
El partido entre Francia y Senegal por la Jornada 1 del Grupo I de la Copa del Mundo 2026 comenzará a las 13:00 hs (CDMX).
- México: 13:00 hs (CDMX)
- Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 13:00 hs
- Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 14:00 hs
- Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 15:00 hs
- Argentina, Brasil, Uruguay: 16:00 hs