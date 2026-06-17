Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Croacia por el Grupo L del Mundial 2026: TV y streaming online

Los Tres Leones y Los Ardientes miden fuerzas en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Conoce las opciones para sintonizarlo en directo.

Este miércoles se termina la primera jornada del Mundial 2026 y lo hace por todo lo alto con un auténtico partidazo entre Inglaterra y Croacia. El AT&T Stadium de Dallas será testigo del atractivo choque entre seleccionados europeos por el Grupo L y ningún aficionado quiere perdérselo.

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En territorio mexicano, el partido entre Inglaterra y Croacia por el Grupo L de la Copa del Mundo 2026 podrá verse a través de diversas opciones: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Azteca Deportes, ViX Premium. A continuación, conoce las alternativas para sintonizar el encuentro en otros países.

¿Qué señal transmite Inglaterra vs. Croacia EN VIVO?

México : Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Azteca Deportes, ViX Premium

: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Azteca Deportes, ViX Premium Argentina : TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DGO, DIRECTV Sports Argentina, Disney+ Premium, Paramount+

: TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DGO, DIRECTV Sports Argentina, Disney+ Premium, Paramount+ Chile : Chilevisión, DGO, DIRECTV Sports Chile, Disney+ Premium Chile, Paramount+

: Chilevisión, DGO, DIRECTV Sports Chile, Disney+ Premium Chile, Paramount+ Colombia : Win Sports, DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+, Radio Nacional de Colombia

: Win Sports, DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+, Radio Nacional de Colombia Ecuador : DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+, Teleamazonas

: DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+, Teleamazonas Perú : América Televisión, América TVGO, DGO, DIRECTV Sports Perú, Disney+ Premium Chile, Paramount+, TV 360

: América Televisión, América TVGO, DGO, DIRECTV Sports Perú, Disney+ Premium Chile, Paramount+, TV 360 Paraguay : GEN, Trece

: GEN, Trece España : DAZN Mundial, DAZN Spain, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1

: DAZN Mundial, DAZN Spain, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1 Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Fútbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Telemundo, Telemundo Deportes

Antecedente más reciente entre Inglaterra y Croacia en el Mundial

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron en una Copa del Mundo fue el 11 de julio de 2018, durante las semifinales del Mundial de Rusia 2018. Aquel día, Croacia venció a Inglaterra por 2-1 en tiempo extra y clasificó a la primera final de su historia.

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