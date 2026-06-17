Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Croacia por el Grupo L del Mundial 2026: TV y streaming online

Este miércoles se termina la primera jornada del Mundial 2026 y lo hace por todo lo alto con un auténtico partidazo entre Inglaterra y Croacia. El AT&T Stadium de Dallas será testigo del atractivo choque entre seleccionados europeos por el Grupo L y ningún aficionado quiere perdérselo.
En territorio mexicano, el partido entre Inglaterra y Croacia por el Grupo L de la Copa del Mundo 2026 podrá verse a través de diversas opciones: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Azteca Deportes, ViX Premium. A continuación, conoce las alternativas para sintonizar el encuentro en otros países.
¿Qué señal transmite Inglaterra vs. Croacia EN VIVO?
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Azteca Deportes, ViX Premium
- Argentina: TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DGO, DIRECTV Sports Argentina, Disney+ Premium, Paramount+
- Chile: Chilevisión, DGO, DIRECTV Sports Chile, Disney+ Premium Chile, Paramount+
- Colombia: Win Sports, DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+, Radio Nacional de Colombia
- Ecuador: DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+, Teleamazonas
- Perú: América Televisión, América TVGO, DGO, DIRECTV Sports Perú, Disney+ Premium Chile, Paramount+, TV 360
- Paraguay: GEN, Trece
- España: DAZN Mundial, DAZN Spain, fuboTV España, La 2 Cat, Movistar+, RTVE Play, TVE La 1
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Fútbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Telemundo, Telemundo Deportes
Antecedente más reciente entre Inglaterra y Croacia en el Mundial
La última vez que ambas selecciones se enfrentaron en una Copa del Mundo fue el 11 de julio de 2018, durante las semifinales del Mundial de Rusia 2018. Aquel día, Croacia venció a Inglaterra por 2-1 en tiempo extra y clasificó a la primera final de su historia.
Mario Mandzukic celebra su gol ante Inglaterra en el Mundial 2018 (Getty Images)