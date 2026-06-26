Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Francia por el Grupo I del Mundial 2026: TV y streaming online

Conoce las opciones por país para sintonizar el partido que definirá al líder del Grupo I de la Copa del Mundo.

Noruega y Francia se ven las caras por la primera plaza del Grupo I
© Getty ImagesNoruega y Francia se ven las caras por la primera plaza del Grupo I

Francia y Noruega se ven las caras desde las 13:00 hs (CDMX) de este viernes 26 de junio en el marco de la Jornada 3 del Grupo I. Ambos seleccionados ganaron sus dos primeros partidos del Mundial 2026 y ahora chocan para saber quién clasifica como primero.

Actualmente Les Bleus son los líderes por la diferencia de gol, por lo que a los Vikingos Rojos solo les sirve ganar para obtener el liderato. De todas formas, ambos seleccionados ya están clasificados a los 16avos de final de la presente Copa del Mundo.

Este se presenta como un partido atractivo por las presencias de Kylian Mbappé y Erling Haaland, dos delanteros letales que luchan por la Bota de Oro de la cita mundialista. Sin embargo, en territorio mexicano el encuentro solo podrá verse a través de ViX. Es decir, no va por TV abierta.

¿Dónde ver Noruega vs. Francia por país?

  • México: ViX Mexico.
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX (disponibles en la mayoría de los países). Además, en países específicos se suman canales locales (ej. Teletica Canal 7 y TDMAX en Costa Rica; Canal 4 en El Salvador).
  • Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina, Flow Sports, Paramount+, Telefe y Disney+ Premium.
  • Resto de Sudamérica: DIRECTV Sports, Paramount+. Dependiendo el país se suman otras, como Disney+ Premium (Chile), Win Sports (Colombia) o Tigo Sports/Red Uno/Unitel (Bolivia).
  • España: DAZN y Movistar+.
  • Estados Unidos: FOX, Telemundo, Fubo TV.

Tabla de posiciones del Grupo I del Mundial 2026

Ver también

Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Noruega vs. Francia según la IA

Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones