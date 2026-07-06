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Dónde ver EN VIVO Portugal vs. España por los octavos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Los Lusos y la Furia Roja se medirán por una nueva jornada del certamen internacional disputado en Norteamérica.

Portugal vs. España se medirán por una nueva jornada del Mundial 2026
© BolavipPortugal vs. España se medirán por una nueva jornada del Mundial 2026

En el marco de los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el AT&T Stadium de la localidad estadounidense de Dallas. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

Del lado del equipo a cargo de Roberto Martínez, viene de superar una dura llave ante Croacia tras derrotarlo por 2-1. El partido fue disputado y el equipo ibérico se salvó de tener que ir al alargue tras un gol anulado en instancias del VAR.

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Por otro lado, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente arriba a este compromiso con mayor tranquilidad ya que en la fase previa superó con holgura a Austria por 3-0. Ahora, el vecino de los portugueses buscará seguir avanzando ante un rival complicado.

Con respecto a este juego de la jornada de lunes, el choque entre portugueses y españoles estará disponible a través de televisión abierta por lo que Televisa y TV Azteca pasarán el juego. También podrá verse en streaming a través de Vix Premium.

Dónde ver Portugal vs. España por país

  • México: Televisa, TV Azteca y ViX Premium
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • Argentina: DSports, Flow y Paramount+
  • Sudamérica: DSports y Paramount+
  • España: DAZN y Movistar+
  • Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV
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Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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