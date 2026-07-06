Los Lusos y la Furia Roja se medirán por una nueva jornada del certamen internacional disputado en Norteamérica.

En el marco de los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el AT&T Stadium de la localidad estadounidense de Dallas. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

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Del lado del equipo a cargo de Roberto Martínez, viene de superar una dura llave ante Croacia tras derrotarlo por 2-1. El partido fue disputado y el equipo ibérico se salvó de tener que ir al alargue tras un gol anulado en instancias del VAR.

Por otro lado, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente arriba a este compromiso con mayor tranquilidad ya que en la fase previa superó con holgura a Austria por 3-0. Ahora, el vecino de los portugueses buscará seguir avanzando ante un rival complicado.

Con respecto a este juego de la jornada de lunes, el choque entre portugueses y españoles estará disponible a través de televisión abierta por lo que Televisa y TV Azteca pasarán el juego. También podrá verse en streaming a través de Vix Premium.

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Dónde ver Portugal vs. España por país