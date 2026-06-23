Portugal y Uzbekistán se enfrentan este lunes por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026. Con Cristiano Ronaldo como principal figura de los europeos y los uzbekos buscando dar el golpe, te contamos a qué hora juegan, dónde verlo por TV y cuáles son las opciones de streaming online para seguir el partido en vivo.

Portugal y Uzbekistán se enfrentan este lunes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 11:00 horas de la Ciudad de México y tendrá lugar en un duelo clave para las aspiraciones de ambas selecciones en la Copa del Mundo.

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Cristiano Ronaldo quiere su primer gol en el Mundial 2026 (Getty Images)

El combinado portugués llega con la obligación de sumar de a tres luego de empatar 1-1 frente a RD Congo en su debut. El equipo liderado por Cristiano Ronaldo no logró imponer condiciones en su estreno y sabe que otro tropiezo podría complicar seriamente sus opciones de estar entre los 32 mejores equipos.

Por su parte, Uzbekistán intentará dar la sorpresa en un grupo que aparece muy parejo. Sin embargo, los asiáticos vienen de caer por 3-1 ante Colombia en la primera jornada y dejaron algunas dudas en su funcionamiento defensivo, algo que deberán corregir para enfrentar a una de las selecciones más talentosas del torneo.

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Los uzbekos, en cambio, buscarán hacerse fuertes y aprovechar cualquier oportunidad para lastimar al conjunto europeo que necesita ganar sí o sí. Un resultado positivo los mantendría con vida de cara a la última jornada de la fase de grupos.

A continuación, todos los detalles sobre la transmisión del encuentro y los horarios en los distintos países para seguir en vivo este atractivo duelo del Mundial 2026.

¿Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Uzbekistán por TV y streaming?

México: ViX Premium

ViX Premium Argentina: DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+, Telefé y TyC Sports.

DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+, Telefé y TyC Sports. Perú: DirecTV Sports y Paramount+

DirecTV Sports y Paramount+ Colombia: DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+

DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+ Ecuador: DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+

DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+ Uruguay: DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+

DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+ Venezuela: DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+

DirecTV Sports, Disney+ Premium y Paramount+ Estados Unidos: FOX Network, Telemundo, Tubi, FOX One, fuboTV, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

FOX Network, Telemundo, Tubi, FOX One, fuboTV, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+

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Horarios de Portugal vs. Uzbekistán en el mundo

México (CDMX): 11:00 a.m.

11:00 a.m. Estados Unidos (ET): 1:00 p.m.

1:00 p.m. Estados Unidos (CT): 12:00 p.m.

12:00 p.m. Estados Unidos (MT): 11:00 a.m.

11:00 a.m. Estados Unidos (PT): 10:00 a.m.

10:00 a.m. Argentina: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Brasil: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Uruguay: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Paraguay: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Chile: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Bolivia: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Venezuela: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Colombia: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Perú: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Ecuador: 12:00 p.m.

12:00 p.m. España: 7:00 p.m.

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