Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este martes 23 de junio y dónde ver en México

El Mundial 2026 se pone intenso este martes 23 de junio con cuatro partidos clave en el cierre de la Fase de Grupos. La actividad empieza con la Portugal de Cristiano Ronaldo protagonizando un encuentro importante para sus objetivos desde Houston. También se mezclarán naciones de Asia, Europa, África y América para empezar a definir las colocaciones de los Grupo K y L en este torneo.
Encuesta¿Quién será el líder del Grupo K del Mundial 2026?
¿Quién será el líder del Grupo K del Mundial 2026?
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PARTIDOS DEL MARTES 23 DE JUNIO: HORARIO Y TV DE MÉXICO Y LATAM
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K)
Estadio NRG (Houston), Estados Unidos
- Argentina: 14:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 11:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 12:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 19:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Inglaterra vs. Ghana (Grupo L)
Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos
- Argentina: 17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 14:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Panamá vs. Croacia (Grupo L)
Estadio BMO Field (Toronto), Canadá
- Argentina: 20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 17:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 01:00 (miércoles 24) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Colombia vs. República Democrática del Congo (Grupo K)
Estadio Akron (Guadalajara), México
- Argentina: 23:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 20:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas
- Colombia: 21:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 04:00 (miércoles 24) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (CT) / 22:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock