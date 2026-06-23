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Mundial 2026

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este martes 23 de junio y dónde ver en México

Con Portugal como plato fuerte y las apariciones de países como Inglaterra, Croacia y Colombia, una gran jornada de Mundial 2026 se aproxima.

Colombia y Portugal animarán la jornada de este 23 de junio con sus respectivos partidos del Mundial 2026
© Getty ImagesColombia y Portugal animarán la jornada de este 23 de junio con sus respectivos partidos del Mundial 2026

El Mundial 2026 se pone intenso este martes 23 de junio con cuatro partidos clave en el cierre de la Fase de Grupos. La actividad empieza con la Portugal de Cristiano Ronaldo protagonizando un encuentro importante para sus objetivos desde Houston. También se mezclarán naciones de Asia, Europa, África y América para empezar a definir las colocaciones de los Grupo K y L en este torneo.

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PARTIDOS DEL MARTES 23 DE JUNIO: HORARIO Y TV DE MÉXICO Y LATAM

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K)

Estadio NRG (Houston), Estados Unidos

  • Argentina: 14:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 11:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 12:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 19:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Inglaterra vs. Ghana (Grupo L)

Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos

  • Argentina: 17:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
  • Chile: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 14:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 15:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 22:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Panamá vs. Croacia (Grupo L)

Estadio BMO Field (Toronto), Canadá

  • Argentina: 20:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 17:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 18:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 01:00 (miércoles 24) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Colombia vs. República Democrática del Congo (Grupo K)

Estadio Akron (Guadalajara), México

  • Argentina: 23:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 20:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas
  • Colombia: 21:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
  • Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 04:00 (miércoles 24) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (CT) / 22:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Tomas Vetere
Tomas Vetere
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