Dónde ver EN VIVO Sudáfrica vs. Corea del Sur por el Grupo A del Mundial 2026: TV y streaming online

Repasa la información más destacada sobre el encuentro que espera encontrar al acompañante de México en 16avos de final.

Está todo listo para ver una nueva presentación del cierre de la primera fase del Mundial 2026. Este miércoles, Sudáfrica se enfrenta a Corea del Sur en un encuentro que busca definir el Grupo A en el que México es el único que tiene asegurada su participación entre los 32 mejores.

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La mala noticia es que, para todos aquellos que desean disfrutar de la transmisión del encuentro vía TV Abierta en México, no podrán contar con dicha opción y deberá recurrir a otras alternativas. La plataforma de streaming ViX Premium es la dueña de los derechos de este partido, siendo la única opción disponible en suelo mexicano.

Sudáfrica y Corea del Sur forman parte del mencionado Grupo A junto a México y República Checa, por lo que una victoria en el estreno es de vital importancia para ambos seleccionados si es que sueñan con avanzar a la próxima instancia y no comenzar a sufrir desde temprano con malos resultados.

Corea es escolta con tres puntos, por lo que un empate le asegura continuar en la competencia como segundo, mientras que una derrota lo obligará a esperar lo que suceda en el Estadio Azteca entre mexicanos y checos. El Tri lidera la zona con seis unidades, mientras que europeos y los africanos suman apenas una unidad que les alimenta la ilusión hasta el final.

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¿Cómo ver el partido en México?

México : ViX Premium

: ViX Premium Centroamérica : Tigosports

: Tigosports Argentina : Dsports, TyC Sports, Flow

: Dsports, TyC Sports, Flow Sudamérica : DSports

: DSports España : DAZN

: DAZN Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV

En síntesis