Sin Kane ni Bellingham: las alineaciones de Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Los dos seleccionados europeos chocan entre sí en el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo. Al tratarse de un duelo en el que ya no se juega por nada, hay ausencias de peso.

Los seleccionados de Francia e Inglaterra se presentan por última vez en el Mundial 2026. Ninguno de los dos pudo llegar a la gran final del 19 de julio, pero se verán las caras entre sí este sábado, en el Estadio Miami, por el cotejo del tercer puesto.

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Muchos catalogan este encuentro como “el partido que nadie quiere jugar”. De hecho, los seleccionados ya no juegan por ningún objetivo y por este preciso motivo hay algunas variantes importantes respecto a las alineaciones que presentaron ambos entrenadores en semifinales.

No obstante, a pesar de que a nivel colectivo ya no juegan por nada, lo cierto es que individualmente Kylian Mbappé todavía lucha por la Bota de Oro, razón por la que aparece en el once titular de Francia. Por el lado de Inglaterra, en cambio, figuras como Harry Kane y Jude Bellingham aparecen en el banco de suplentes.

Kylian Mbappé celebrando su gol ante Paraguay (Getty Images)

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Alineación de Francia

Maignan

Malo Gusto

Lacroix

Konaté

Théo Hernandez

Zaire-Emery

Rabiot

Cherki

Olise

Doué

Mbappé

Alineación de Inglaterra