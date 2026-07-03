¿Dónde y en qué estadio juegan Australia vs. Egipto por el Mundial 2026?

Australia y Egipto se enfrentan este viernes por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio por el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Es una oportunidad única para ambos equipos pensando en clasificar a los octavos de final. En la previa se espera un juego igualado.

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Australia avanzó a los dieciseisavos de final luego de terminar 2° en el Grupo D por detrás de Estados Unidos, mientras que Egipto concluyó 2° en el Grupo G y quedó abajo de Bélgica. El partido entre estas dos selecciones comienza a las 12:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Dallas.

Detalles del Estadio Dallas

El AT&T Stadium, oficialmente ‘Estadio Dallas‘ durante la Copa del Mundo 2026 por motivos comerciales, tiene una capacidad para más de 70 mil personas, precisamente para unos 70,649 espectadores. El recinto ya ha albergado varios partidos en este torneo.

Argentina vs Austria en el Estadio Dallas (Getty Images)

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El Estadio Dallas es uno de los más imponentes en los Estados Unidos y a nivel mundial. En este recinto suelen jugar sus partidos los Dallas Cowboys, la franquicia más popular de la NFL. Aquí por ejemplo peleó Canelo Álvarez frente a Billy Joe Sanders en 2021.

En este recinto se llevó a cabo el Super Bowl XLV, en el que los Green Bay Packers derrotaron a los Pittsburgh Steelers, como también aquí combatieron Mike Tyson y Jake Paul en 2024, entre otros eventos deportivos. Este es el séptimo partido del Mundial 2026 que se juega en el Estadio Dallas.

Los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Dallas

Domingo, 14 de junio de 2026: Países Bajos 2-2 Japón (Fase de Grupos – Grupo F)

(Fase de Grupos – Grupo F) Miércoles, 17 de junio de 2026: Inglaterra 4-2 Croacia (Fase de Grupos – Grupo L)

(Fase de Grupos – Grupo L) Lunes, 22 de junio de 2026: Argentina 2-0 Austria (Fase de Grupos – Grupo J)

(Fase de Grupos – Grupo J) Jueves, 25 de junio de 2026: Japón 1-1 Suecia (Fase de Grupos – Grupo F)

(Fase de Grupos – Grupo F) Sábado, 27 de junio de 2026: Jordania 1-3 Argentina (Fase de Grupos – Grupo J)

(Fase de Grupos – Grupo J) Martes, 30 de junio de 2026: Partido 78: Australia vs. Egipto (Dieciseisavos de final)

(Dieciseisavos de final) Jueves, 2 de julio de 2026: Partido 88: 2º Grupo D 1-3 2º Grupo G (Dieciseisavos de final)

(Dieciseisavos de final) Lunes, 6 de julio de 2026: Partido 93 – Ganador Partido 83 v Ganador Partido 84 (Octavos de final)

Martes, 14 de julio de 2026: Partido 101 – Ganador Partido 97 v Ganador Partido 98 (Semifinal)

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En síntesis