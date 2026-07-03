¿Dónde y en qué estadio juegan Australia vs. Egipto por el Mundial 2026?

Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio por el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Es una oportunidad única para ambos equipos pensando en clasificar a los octavos de final. En la previa se espera un juego igualado.
Australia avanzó a los dieciseisavos de final luego de terminar 2° en el Grupo D por detrás de Estados Unidos, mientras que Egipto concluyó 2° en el Grupo G y quedó abajo de Bélgica. El partido entre estas dos selecciones comienza a las 12:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Dallas.
Detalles del Estadio Dallas
El AT&T Stadium, oficialmente ‘Estadio Dallas‘ durante la Copa del Mundo 2026 por motivos comerciales, tiene una capacidad para más de 70 mil personas, precisamente para unos 70,649 espectadores. El recinto ya ha albergado varios partidos en este torneo.
Argentina vs Austria en el Estadio Dallas (Getty Images)
El Estadio Dallas es uno de los más imponentes en los Estados Unidos y a nivel mundial. En este recinto suelen jugar sus partidos los Dallas Cowboys, la franquicia más popular de la NFL. Aquí por ejemplo peleó Canelo Álvarez frente a Billy Joe Sanders en 2021.
En este recinto se llevó a cabo el Super Bowl XLV, en el que los Green Bay Packers derrotaron a los Pittsburgh Steelers, como también aquí combatieron Mike Tyson y Jake Paul en 2024, entre otros eventos deportivos. Este es el séptimo partido del Mundial 2026 que se juega en el Estadio Dallas.
¿Juega Mohamed Salah? Las alineaciones confirmadas de Australia vs. Egipto por los 16vos de Final del Mundial 2026
Los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Dallas
- Domingo, 14 de junio de 2026: Países Bajos 2-2 Japón (Fase de Grupos – Grupo F)
- Miércoles, 17 de junio de 2026: Inglaterra 4-2 Croacia (Fase de Grupos – Grupo L)
- Lunes, 22 de junio de 2026: Argentina 2-0 Austria (Fase de Grupos – Grupo J)
- Jueves, 25 de junio de 2026: Japón 1-1 Suecia (Fase de Grupos – Grupo F)
- Sábado, 27 de junio de 2026: Jordania 1-3 Argentina (Fase de Grupos – Grupo J)
- Martes, 30 de junio de 2026: Partido 78: Australia vs. Egipto (Dieciseisavos de final)
- Jueves, 2 de julio de 2026: Partido 88: 2º Grupo D 1-3 2º Grupo G (Dieciseisavos de final)
- Lunes, 6 de julio de 2026: Partido 93 – Ganador Partido 83 v Ganador Partido 84 (Octavos de final)
- Martes, 14 de julio de 2026: Partido 101 – Ganador Partido 97 v Ganador Partido 98 (Semifinal)
En síntesis
- Estadio de la cita: El partido eliminatorio se juega en el Estadio Dallas (conocido comercialmente como el AT&T Stadium).
- Capacidad del escenario: Para el Mundial 2026, el estadio cuenta con una capacidad oficial establecida de 70,649 espectadores y dispone de un moderno techo retráctil.
- Aquí se disputará una de las dos semifinales del Mundial 2026.