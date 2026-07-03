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Mundial 2026

¿Juega Mohamed Salah? Las alineaciones de Australia vs. Egipto por los 16vos de Final del Mundial 2026

Australianos y egipcios van por uno de los últimos tres boletos disponibles para jugar los Octavos de Final del Mundial 2026.

Dallas, Texas, espera por Australia y Egipto de los 16vos de Final
© Getty ImagesDallas, Texas, espera por Australia y Egipto de los 16vos de Final

Abriendo el último día de los 16vos de Final del Mundial 2026, Australia y Egipto se enfrentan HOY viernes 3 de julio en Dallas, Texas, para definir uno de los últimos tres boletos que quedan disponibles para la siguiente instancia. Con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y a partir de las 12:00 horas (CDMX), oceánicos y africanos protagonizarán un partidazo en el AT&T Stadium.

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Los dirigidos por Tony Popovic se quedaron, sorpresivamente, con el segundo lugar del Grupo D. Vencieron 2-0 a Turquía en el debut, cayeron por el mismo resultado contra uno de los anfitriones como lo es Estados Unidos y cerraron su participación en dicha fase con una igualdad sin goles ante Paraguay. Contra todo pronóstico, quedaron por encima de los europeos y sudamericanos.

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La situación de los conducidos por Hossam Hassan es bastante similar. También finalizaron en la segunda colocación, en este caso del Grupo G. Empataron 1-1 ante Bélgica en su primera presentación, le ganaron 3-1 a Nueva Zelanda y terminaron la etapa previa a la eliminatoria con un empate 1-1 con Irán.

La alineación de Australia para enfrentar a Egipto

  • Patrick Beach
  • Aziz Behich
  • Alessandro Circati
  • Harry Souttar
  • Cameron Burgess
  • Jordan Bos
  • Connor Metcalfe
  • Aiden O’Neill
  • Paul Okon
  • Cristian Volpato
  • Nestory Irankunda
  • DT: Tony Popovic

La alineación de Egipto para enfrentar a Australia

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  • Mostafa Shobeir
  • Mohamed Hany
  • Yasser Ibrahim
  • Ramy Rabia
  • Ahmed Fatouh
  • Mahmoud Saber
  • Marwan Attia
  • Mohamed Salah
  • Emam Ashour
  • Ziko
  • Omar Marmoush
  • DT: Hossam Hassan

En síntesis

  • Australia vs Egipto: juegan hoy por los 16vos de final en Dallas, Texas.
  • 12:00 horas (CDMX): inicia el partido con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.
  • Mohamed Salah: titular con Egipto para enfrentar a la Australia de Tony Popovic.
Tomas Vetere
Tomas Vetere
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