¿Juega Mohamed Salah? Las alineaciones de Australia vs. Egipto por los 16vos de Final del Mundial 2026

Australianos y egipcios van por uno de los últimos tres boletos disponibles para jugar los Octavos de Final del Mundial 2026.

Abriendo el último día de los 16vos de Final del Mundial 2026, Australia y Egipto se enfrentan HOY viernes 3 de julio en Dallas, Texas, para definir uno de los últimos tres boletos que quedan disponibles para la siguiente instancia. Con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y a partir de las 12:00 horas (CDMX), oceánicos y africanos protagonizarán un partidazo en el AT&T Stadium.

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Los dirigidos por Tony Popovic se quedaron, sorpresivamente, con el segundo lugar del Grupo D. Vencieron 2-0 a Turquía en el debut, cayeron por el mismo resultado contra uno de los anfitriones como lo es Estados Unidos y cerraron su participación en dicha fase con una igualdad sin goles ante Paraguay. Contra todo pronóstico, quedaron por encima de los europeos y sudamericanos.

La situación de los conducidos por Hossam Hassan es bastante similar. También finalizaron en la segunda colocación, en este caso del Grupo G. Empataron 1-1 ante Bélgica en su primera presentación, le ganaron 3-1 a Nueva Zelanda y terminaron la etapa previa a la eliminatoria con un empate 1-1 con Irán.

La alineación de Australia para enfrentar a Egipto

Patrick Beach

Aziz Behich

Alessandro Circati

Harry Souttar

Cameron Burgess

Jordan Bos

Connor Metcalfe

Aiden O’Neill

Paul Okon

Cristian Volpato

Nestory Irankunda

DT: Tony Popovic

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La alineación de Egipto para enfrentar a Australia

Mostafa Shobeir

Mohamed Hany

Yasser Ibrahim

Ramy Rabia

Ahmed Fatouh

Mahmoud Saber

Marwan Attia

Mohamed Salah

Emam Ashour

Ziko

Omar Marmoush

DT: Hossam Hassan

En síntesis