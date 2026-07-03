¿Juega Mohamed Salah? Las alineaciones de Australia vs. Egipto por los 16vos de Final del Mundial 2026

Abriendo el último día de los 16vos de Final del Mundial 2026, Australia y Egipto se enfrentan HOY viernes 3 de julio en Dallas, Texas, para definir uno de los últimos tres boletos que quedan disponibles para la siguiente instancia. Con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y a partir de las 12:00 horas (CDMX), oceánicos y africanos protagonizarán un partidazo en el AT&T Stadium.
Encuesta¿Qué país ganará y avanzará a Octavos de Final del Mundial 2026?
¿Qué país ganará y avanzará a Octavos de Final del Mundial 2026?
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Los dirigidos por Tony Popovic se quedaron, sorpresivamente, con el segundo lugar del Grupo D. Vencieron 2-0 a Turquía en el debut, cayeron por el mismo resultado contra uno de los anfitriones como lo es Estados Unidos y cerraron su participación en dicha fase con una igualdad sin goles ante Paraguay. Contra todo pronóstico, quedaron por encima de los europeos y sudamericanos.
La situación de los conducidos por Hossam Hassan es bastante similar. También finalizaron en la segunda colocación, en este caso del Grupo G. Empataron 1-1 ante Bélgica en su primera presentación, le ganaron 3-1 a Nueva Zelanda y terminaron la etapa previa a la eliminatoria con un empate 1-1 con Irán.
La alineación de Australia para enfrentar a Egipto
- Patrick Beach
- Aziz Behich
- Alessandro Circati
- Harry Souttar
- Cameron Burgess
- Jordan Bos
- Connor Metcalfe
- Aiden O’Neill
- Paul Okon
- Cristian Volpato
- Nestory Irankunda
- DT: Tony Popovic
La alineación de Egipto para enfrentar a Australia
- Mostafa Shobeir
- Mohamed Hany
- Yasser Ibrahim
- Ramy Rabia
- Ahmed Fatouh
- Mahmoud Saber
- Marwan Attia
- Mohamed Salah
- Emam Ashour
- Ziko
- Omar Marmoush
- DT: Hossam Hassan
En síntesis
- Australia vs Egipto: juegan hoy por los 16vos de final en Dallas, Texas.
- 12:00 horas (CDMX): inicia el partido con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.
- Mohamed Salah: titular con Egipto para enfrentar a la Australia de Tony Popovic.