¿Dónde y en qué estadio juegan Ecuador vs. Curazao por el Grupo E del Mundial 2026?

La Tri y la Blue Wave jugarán en un recinto del territorio estadounidense en el marco de una nueva jornada del torneo internacional.

Bajo el marco de la Jornada 2 del Grupo E de la Copa del Mundo 2026, Ecuador y Curazao se enfrentan este sábado 20 de junio desde las 18:00 horas (Ciudad de México). Ambos conjuntos buscarán su primera victoria mundialista tras perder en el debut.

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El escenario del partido será el Arrowhead Stadium, en la ciudad de Kansas City, la casa de Kansas City Chiefs, una de las franquicias de la NFL. Con una capacidad para 69.045 espectadores, el recinto es uno de lo más reconocidos por la pantalla gigante ovalada que tiene sobre una de sus gradas.

El Arrowhead Stadium es reconocido por su pantalla gigante en una de las gradas. [Foto: Getty Images]

En enero de 1967, los Chiefs jugaron su primer Super Bowl. La ciudad de Kansas City no pudo encontrar una ubicación favorable para la construcción del nuevo estadio, que tenían planeado para no tener que compartir más el Municipal Stadium con los Royals, así que Jackson County, Misuri, un condado del Estado vecino, ofreció una localización suburbana en la frontera este con Kansas. Los votantes en 1967 aprobaron la construcción de nuevos estadios, uno para el fútbol americano y otro para el béisbol. La construcción del Arrowhead Stadium fue completada para la temporada de 1972.

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En 1991 se instaló la pantalla gigante en el estadio. En 1994 otras mejoras fueron incluidas, y la alfombra de pasto artificial fue reemplazada por una superficie de pasto natural. Con la formación de la MLS en 1996, el Arrowhead pasó a ser casa de los Kansas City Wizards, rebautizado luego como Sporting Kansas City.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Arrowhead Stadium?

En el Estadio Kansas City, como FIFA obligó a cambiar a los recintos que están patrocinados por simplemente el nombre de la ciudad, albergará seis compromisos. Además de Ecuador vs. Curazao, también se usó en Argentina 3-0 Argelia, y en Túnez vs. Países Bajos y Argelia vs. Austria por la Fase de Grupos, un partido de 16avos de Final y uno de Octavos de Final.