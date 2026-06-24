¿Dónde y en qué estadio juegan Escocia vs. Brasil por el Mundial 2026?

Escocia y Brasil se enfrentan por el Mundial 2026 en el tercer y último partido del Grupo C.

Este miércoles 24 de junio comienza a disputarse la tercera jornada de los distintos grupos del Mundial 2026. En este caso, Escocia y Brasil se enfrentan por el Grupo C a partir de las 16:00hs (CDMX).

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Brasil empató 1-1 con Marruecos en el debut y luego le ganó por 3-0 a Haití en la segunda jornada, mientras que Escocia le ganó por 1-0 a Haití en el primer partido y perdió por 1-0 con Marruecos en el segundo encuentro. Ninguna de las dos selecciones todavía aseguró su lugar en los dieciseisavos de final.

¿Dónde es el partido?

El partido entre Escocia y Brasil de este miércoles 24 de junio se disputa en el Estadio Miami, más conocido como Estadio Hard Rock. El recinto fue inaugurado originalmente el 16 de agosto de 1987 y el mismo ha pasado por varias remodelaciones masivas.

El partido entre Uruguay y Cabo Verde en el Estadio Miami (Getty Images)

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El Estadio Miami tiene capacidad para 65,326 espectadores, aunque para el Mundial 2026 la cifra se redujo hasta las 64,478 personas. Esta es la casa de los Miami Dolphins de la NFL, pero ya tiene experiencia albergando partidos de futbol importantes.

Allí se jugó la final de la Copa América 2024, el partido inaugural del Mundial de Clubes 2025 y se jugarán un total de siete encuentros en esta Copa del Mundo. Además, el circuito de Miami de la Fórmula 1 fue construido a los alrededores de este recinto que también recibió otros eventos como WrestleMania y Super Bowl.

Los partidos del Mundial 2026 se disputan en el Estadio Miami

Lunes 15 de junio de 2026: Arabia Saudita vs. Uruguay (Fase de Grupos – Grupo H)

Arabia Saudita vs. Uruguay (Fase de Grupos – Grupo H) Domingo 21 de junio de 2026: Uruguay vs. Cabo Verde (Fase de Grupos – Grupo H)

Uruguay vs. Cabo Verde (Fase de Grupos – Grupo H) Miércoles 24 de junio de 2026: Brasil vs. Escocia (Fase de Grupos – Grupo C)

Brasil vs. Escocia (Fase de Grupos – Grupo C) Sábado 27 de junio de 2026: Portugal vs. Colombia (Fase de Grupos – Grupo K)

Portugal vs. Colombia (Fase de Grupos – Grupo K) Viernes 3 de julio de 2026: Partido de Dieciseisavos de final (Ronda de 32 – Cruce 1J vs. 2H)

Partido de Dieciseisavos de final (Ronda de 32 – Cruce 1J vs. 2H) Sábado 11 de julio de 2026: Partido de Cuartos de final (Ronda de 8)

Partido de Cuartos de final (Ronda de 8) Sábado 18 de julio de 2026: Partido por el 3er puesto

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En síntesis