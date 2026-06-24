¿Juega Neymar? Las alineaciones de Escocia vs. Brasil por el Mundial 2026

Sin Neymar, Brasil buscará el liderazgo del Grupo C del Mundial 2026 contra Escocia. Se espera un lleno total en Miami, Florida.

Se cierra el Grupo C del Mundial 2026. HOY miércoles 24 de junio, a partir de las 16:00 horas (CDMX), Escocia y Brasil es enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, por la última jornada de la Fase de Grupos. Los europeos necesitan sumar para asegurar su presencia en la siguiente etapa del campeonato y los sudamericanos, sin Neymar, quieren quedarse con el primer lugar.

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Los dirigidos por Carlo Ancelotti empataron 1-1 ante Marruecos en el debut y, posteriormente, golearon 3-0 a Haití. Están invictos, pero todavía tienen que adjudicarse el liderazgo de la zona, que todavía están disputando con los africanos. Una victoria ante los escoceses los dejaría muy cerca…

El panorama para los conducidos por Steve Clarke es diferente, pero no menos exigente. Vencieron a Haití y perdieron con Marruecos: con 3 puntos están cerca de tener su boleto a Dieciseisavos de Final, pero deben hacer una buena presentación contra el pentacampeón mundialista en Miami, Florida.

La alineación de Escocia para enfrentar a Brasil

Angus Gunn

Nathan Patterson

Grant Hanley

Jack Hendry

Andrew Robertson

John McGinn

Ryan Christie

Lewis Ferguson

Kieran Tierney

Scott MacTominay

Che Adams

DT: Steve Clarke

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La alineación de Brasil para enfrentar a Escocia

Alisson Becker

Danilo

Marquinhos

Gabriel Magalhães

Douglas Santos

Bruno Guimarães

Casemiro

Lucas Paquetá

Luiz Henrique

Vinícius Júnior

Matheus Cunha

DT: Carlo Ancelotti

En síntesis