Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

¿Juega Neymar? Las alineaciones de Escocia vs. Brasil por el Mundial 2026

Sin Neymar, Brasil buscará el liderazgo del Grupo C del Mundial 2026 contra Escocia. Se espera un lleno total en Miami, Florida.

Escocia y Brasil, mano a mano en Miami por la definición del Grupo C del Mundial 2026
© Getty ImagesEscocia y Brasil, mano a mano en Miami por la definición del Grupo C del Mundial 2026

Se cierra el Grupo C del Mundial 2026. HOY miércoles 24 de junio, a partir de las 16:00 horas (CDMX), Escocia y Brasil es enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, por la última jornada de la Fase de Grupos. Los europeos necesitan sumar para asegurar su presencia en la siguiente etapa del campeonato y los sudamericanos, sin Neymar, quieren quedarse con el primer lugar.

Encuesta

¿Quién crees que ganará el partido entre Escocia y Brasil en Miami?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Los dirigidos por Carlo Ancelotti empataron 1-1 ante Marruecos en el debut y, posteriormente, golearon 3-0 a Haití. Están invictos, pero todavía tienen que adjudicarse el liderazgo de la zona, que todavía están disputando con los africanos. Una victoria ante los escoceses los dejaría muy cerca…

El panorama para los conducidos por Steve Clarke es diferente, pero no menos exigente. Vencieron a Haití y perdieron con Marruecos: con 3 puntos están cerca de tener su boleto a Dieciseisavos de Final, pero deben hacer una buena presentación contra el pentacampeón mundialista en Miami, Florida.

La alineación de Escocia para enfrentar a Brasil

  • Angus Gunn
  • Nathan Patterson
  • Grant Hanley
  • Jack Hendry
  • Andrew Robertson
  • John McGinn
  • Ryan Christie
  • Lewis Ferguson
  • Kieran Tierney
  • Scott MacTominay
  • Che Adams
  • DT: Steve Clarke

La alineación de Brasil para enfrentar a Escocia

  • Alisson Becker
  • Danilo
  • Marquinhos
  • Gabriel Magalhães
  • Douglas Santos
  • Bruno Guimarães
  • Casemiro
  • Lucas Paquetá
  • Luiz Henrique
  • Vinícius Júnior
  • Matheus Cunha
  • DT: Carlo Ancelotti

En síntesis

  • Neymar no jugará en Escocia vs. Brasil por el Mundial 2026.
  • Brasil buscará el liderazgo del Grupo C del Mundial 2026 ante Escocia.
  • Escocia tiene chances de clasificar a 16avos de Final, si no pierde.
Tomas Vetere
Tomas Vetere
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones