¿Dónde y en qué estadio juegan España vs. Austria por los 16avos de Final del Mundial 2026?

Duelo de europeos en 16avos de Final: solo uno avanzará de ronda y seguirá con el objetivo de pelear por el Mundial 2026.

HOY jueves 2 de julio se pone en marcha un nuevo día con partidos de 16avos de Final en este Mundial 2026. Ahora es el turno de España y Austria, quienes se enfrentarán en los Estados Unidos para luchar por un boleto que los deposite en la siguiente instancia de este torneo. El encuentro iniciará a las 13:00 horas (CDMX) y será arbitrado por el sueco de 37 años Glenn Nyberg.

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Los dirigidos por Luis de la Fuente llegan de buena forma: después de un turbulento inicio con un 0-0 ante Cabo Verde lograron recomponerse y, gracias a las victorias consecutivas contra Arabia Saudita y Uruguay, lideraron el Grupo H. Diferente es la situación de los austríacos: ellos ganaron en el debut frente a Jordania, cayeron con Argentina y rescataron una igualdad agónica vs. Argelia que les permitió clasificar como segundo de su zona a esta fase eliminatoria.

Detalles del SoFi Stadium de Los Ángeles, California

El SoFi Stadium ya albergó 6 partidos en este Mundial 2026 (Getty Images)

Su construcción empezó en 2016 y fue inaugurado en su habilitación total en 2020. Con un costo de inversión cercano a 4900 millones de dólares, equipos importantes de la NFL (National Football League) como Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers aprovechan su localía en dicho recinto semana a semana.

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Ubicado en la ciudad de Los Ángeles, precisamente en la región metropolitana de Inglewood, con capacidad para 70.492 espectadores. A pesar de que su nombre oficial y comercial es SoFi Stadium, FIFA, para este Mundial 2026, decidió llamarlo como Los Angeles Stadium.

Los partidos del Mundial 2026 que se disputan en el SoFi:

Viernes 12 de junio de 2026: Estados Unidos 4-1 Paraguay (Grupo D)

Estados Unidos 4-1 Paraguay (Grupo D) Lunes 15 de junio de 2026: Irán 2-2 Nueva Zelanda (Grupo G)

Irán 2-2 Nueva Zelanda (Grupo G) Jueves 18 de junio de 2026: Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina (Grupo D)

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina (Grupo D) Domingo 21 de junio de 2026: Bélgica 0-0 Irán (Grupo G)

Bélgica 0-0 Irán (Grupo G) Jueves 25 de junio de 2026: Turquía 3-2 Estados Unidos (Grupo D)

Turquía 3-2 Estados Unidos (Grupo D) Domingo 28 de junio de 2026: Sudáfrica 0-1 Canadá (16avos de Final)

Sudáfrica 0-1 Canadá (16avos de Final) Jueves 2 de julio de 2026: España vs. Austria (16avos de Final)

Viernes 10 de julio de 2026: Partido de Cuartos de final (Ronda de 8)

En síntesis

España y Austria jugarán los 16avos del Mundial 2026 a las 13:00 horas (CDMX).

jugarán los 16avos del Mundial 2026 a las 13:00 horas (CDMX). Glenn Nyberg , árbitro sueco de 37 años, dirigirá este partido de fase eliminatoria.

, árbitro sueco de 37 años, dirigirá este partido de fase eliminatoria. 70.492 espectadores es la capacidad total del SoFi Stadium ubicado en Los Ángeles, California.