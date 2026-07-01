La Selección de Estados Unidos, representante de uno de los países anfitriones, buscará continuar con vida en este Mundial 2026, donde tiene la presión de jugar en casa. Para ello, deberá superar la resistencia de sus pares de Bosnia, contendiente que tendrá en los dieciseisavos de final de esta edición de la competencia.

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En este encuentro de carácter eliminatorio donde uno pasa de fase y otro se queda afuera, los ‘Stars and Stripes’ serán locales y tendrán mayoría de aficionados. El partido se llevará a cabo en suelo estadounidense, por lo que la convocatoría de fanáticos que tendrá hoy un seleccionado y otro será ciertamente desigual.

Para el desafío de turno entre Estados Unidos y Bosnia, la sede será el estadio San Francisco Bay Area, localizado en la ciudad de Santa Clara, en el estado de California. Es la casa de los “San Francisco 49ers” de la NFL, lo cual le brindó la posibilidad de ser dos veces anfitrión del Superbowl, teniendo así experiencia en grandes eventos.

El estadio San Francisco Bay Area es más comúnmente conocido como “Levi’s Stadium”, nombre cambiado por FIFA ya que Levi’s no es sponsor del torneo ni de la entidad. Como movida de marketing, Levi’s tapó su cartel exterior con una manta que sostiene la forma de su logo, por lo que no se verá el nombre pero sí se asocia a la marca.

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El estadio SFBA con el “Levi’s” tapado [Foto: Getty]

Inaugurado hace apenas doce años, este recinto que albergará el Estados Unidos vs. Bosnia cuenta con una capacidad total para 68.827 personas durante este Mundial 2026. Habitualmente puede recibir más espectadores, pero FIFA redujo una parte del aforo a fin de sus propios retoques para generar espacios para la Copa del Mundo.

Hasta el momento, el estadio San Francisco Bay Area ha sido anfitrión de cinco partidos mundialistas: Qatar-Suiza, Austria-Jordania, Turquía-Paraguay, Jordania-Argelia y Paraguay-Australia. El encuentro entre Estados Unidos y Bosnia, partido #81 de este Mundial 2026, será su sexto y último juego recibido en este torneo de selecciones.

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Pese a su corto tiempo de vida, este establecimiento deportivo ya ha cobijado numerosas competiciones de primer nivel. Dos Copas América y dos Copas Oro de la Concacaf se jugaron aquí, siendo sede de varios compromisos. Estados Unidos y Bosnia tendrán un gran campo de juego para desplegar todo su futbol en 16avos de final.