El duelo que animarán Estados Unidos y Bosnia esta tarde será uno de esos difíciles de adivinar para el ‘prode’ o las competencias entre amigos de este Mundial 2026. Aunque los locales parecen leves candidatos en la previa del compromiso, la visita también tiene lo suyo y ahora que se clasificó no quiere dejarse vencer.

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Aunque uno llega tras ser primero y otro tras ser tercero, las campañas de ambos no distan tanto una de otra. Uno viene de cosechar seis puntos y otro de sumar cuatro puntos. Estados Unidos acumula dos victorias y una derrota, mientras que Bosnia lleva un triunfo, una igualdad y una derrota, ninguno de los dos logrando cartón lleno.

Bajo estas circunstancias, los aficionados no quedarían sorprendidos si al cabo del tiempo regular este partido finaliza en tablas entre los dos seleccionados. En caso de igualdad tras los noventa minutos, FIFA establece un criterio de desempate claro. La reglamentación del Mundial 2026 no deja dudas sobre los parámetros que se consideran.

Estados Unidos y Bosnia definen otro octavofinalista [Foto: Getty]

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Si Estados Unidos y Bosnia no pasan del empate al cabo del tiempo regular en el enfrentamiento de 16avos de final, el encuentro se iría a un tiempo extra de 30 minutos. Este alargue estaría dividido en dos períodos de quince minutos, con un entretiempo de cinco minutos, pero sin una pausa de hidratación en ninguno de los dos tiempos.

Ahora bien, otra posibilidad es que una vez transcurrido ese tiempo extra de media hora, Estados Unidos y Bosnia no hayan podido sacarse diferencias en el resultado. De persistir el empate tras la prórroga, el juego se iría ahí sí a una tanda de penales. Por ello, los dos equipos querrán anticiparse y liquidar todo en los 90 o 120 minutos.

Hasta el momento, en los 16avos de final del Mundial 2026, se ha disputado un tiempo extra en dos oportunidades. Alemania-Paraguay y Países Bajos-Marruecos fueron al alargue, pero curiosamente en ambos casos no pudieron desempatar y acabaron en penales. Los europeos perdieron las dos series decisivas. ¿Le pasará también a Bosnia?