Los 'Stars and Stripes' quieren defender el honor de ser anfitriones y clasificarse. Esto le espera en caso de lograrlo.

Los 16avos de final del Mundial 2026 tienen preparado un plato fuerte para la tarde de este miércoles 1 de julio, cuando se vean las caras Estados Unidos y Bosnia. Desafortunadamente, solo uno de los dos podrá abrochar la clasificación a octavos y el otro caerá eliminado y no podrá mantener viva la ilusión del campeonato.

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En el caso del equipo de Mauricio Pochettino, Estados Unidos cuenta con la presión de que otro anfitrión ya ganó: México. El ‘Tri’, el primero de los equipos sede en jugar en esta ronda de la Copa del Mundo, obtuvo con seriedad su boleto a cotavos de final. Ahora, su país vecino tendrá esa mochila para no quedarse atrás.

A priori, en la previa del encuentro de dieciseisavos de final del Mundial 2026, los ‘Stars and Stripes’ son favoritos a clasificarse y quitar de la competencia a Bosnia en esta ronda. Estados Unidos, a nivel colectivo e individual, tiene más argumentos que su rival para llevarse la victoria en Santa Clara y sacar su boleto a los octavos.

Estados Unidos dará batalla con su gente [Foto: Getty Images]

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De suceder tal lo esperado y avanzar de fase en esta Copa del Mundo, Estados Unidos y Mauricio Pochettino enfrentarían al ganador de Bélgica – Senegal en octavos de final. En un torneo de estas características no hay oponentes sencillos, y los dirigidos por el técnico argentino deben ir paso a paso sin subestimar a ningún contendiente.

Si el conjunto de CONCACAF elimina a Bosnia y pasa a octavos de final, disputaría la siguiente ronda el próximo lunes 6 de julio en el Estadio Seattle. Ese día se llevarán a cabo dos partidos del Mundial 2026, y este se jugaría en el segundo y último turno. Ese encuentro está estipulado para las 18.00 horas del Centro de México.

El camino de Estados Unidos en el Mundial 2026:

En la previa del duelo ante Suecia por dieciseisavos, el conjunto de ‘Poch’ acumula dos triunfos y una derrota en sus primeras tres presentaciones. Finalizó en el 1° lugar de su zona en la fase de grupos, con 6 puntos de 9 posibles. Su recorrido contempla un 4-1 vs. Paraguay, un 2-0 vs. Australia y un 2-3 vs. Turquía (con suplentes este último).

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Así está el cuadro de Estados Unidos en los Playoffs del Mundial 2026: